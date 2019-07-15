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12:40 15 Temmuz 2019
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    Adnan Oktar

    Adnan Oktar'dan örgütten kaçmak isteyenlere 'A9 oyunu'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Adnan Oktar grubuna yönelik hazırlanan iddianamedeki tanık anlatımlarına göre, Oktar yapılanması siyasilere baskı için sahte mason belgeleri düzenlemiş, bazı örgüt üyeleri de FETÖ için keşif yapmış.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

    Adnan Oktar
    © AA / İsa Terli
    Adnan Oktar'ın 870.5 yıl hapsi istendi
    Milliyet gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, savcılık iddianamesine göre itirafçı Beril Koncagül, Oktar’ın gözaltına alındığında dini propaganda dozunu artırdığını söyledi.

    Koncagül, "Adliye nezarethanesine konulduğumuzda Didem Ürer, ‘Abiden çok müjdeli haberler var, abi burayı Yusuf medresesi olarak görüyor, zaten mehdiyet için cezaevinde olmak çok önemli hepiniz biliyorsunuz’ dedi. Mehdinin ikinci kez cezaevine gireceği hususu hep işlenirdi. Didem Ürer’in bunları söylemesinin amacı örgütü diri tutmaktı" ifadesini kullandı.

    İddianamede şikayetçi ve itirafçıların ifadelerine yer verildi. Şikayetçi Mehmet Ali Bahadır, Oktar’ın babası mason olan grup mensuplarından babalarıyla ilgili evrak getirmelerini, babalarının kasalarından masonlarla ilgili belge toplamalarını söylediğine şahit olduğunu anlattı.

    'BİRÇOK SİYASETÇİ İÇİN SAHTE MASONLUK BELGESİ HAZIRLANDI'

    Adnan Oktar
    © AA / İsa Terli
    Türk masonlardan Adnan Oktar açıklaması
    Bahadır, "Bunlardan birinin babası da üstad masondu. Oradan gelen evraklar tahrif edilerek, o tarihte Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz ve birçok siyasetçi için sahte masonluk belgesi hazırlandığını biliyorum" dedi.

    İtirafçı Beril Koncagül, Aylin Atmaca’nın 11 Temmuz 2018’deki operasyonu “Bize operasyon planlanıyor” diyerek önceden örgüte bildirdiğini kaydetti. Müşteki Ayda Pars Baştuğ da yapılanmadaki genç kızların doğa üstü olaylarla etki altına alınmaya çalışıldığına yönelik tanıklıklarını anlattı.

    'ZEKERİYA ÖZ ÇOK İLGİLENDİ'

    Tanık İrem Turgut da, Ergenekon operasyonu sırasında örgütün Ergenekon’a mağdur olarak müdahil olmak için FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz ile görüşme yapıldığını söyledi.

    Altuğ Eti
    © Fotoğraf : Twitter
    Altuğ Eti'den Adnan Oktar ve Fethullah Gülen itirafı
    Turgut, Öz’le görüşmeye kendisinin de katıldığını ve Öz’ün kendileriyle çok ilgilendiğini belirtti.

    Müşteki Serdar Öztürk ifadesinde, "Aynı dönemde Adnan Hoca grubuna mensup kadınlardan Aylin Atmaca’nın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından hedef alınmış kişilerin ev ve iş yerlerinde keşif yaptığını tespit ettim. Çünkü bu kadınların ziyarete gittiği tüm hukukçular ben dahil bir şekilde ya tutuklandı ya da gözaltına alındı" dedi.

    İddianameye göre, itirafçı Bahar Bayraktar, “Adnan Oktar, örgütten ayrılma ihtimali olduğunu düşündüğü kızların A9 TV’de gerçekleştirilen canlı yayınlardaki dans videolarını, kendi isimleriyle internete yüklerdi. Bunun sebebi, kızların deşifre olması ve örgütten kaçarlarsa yaşam alanı bulamamalarıydı” dedi.

    91 ÜLKEDEN 909 KİŞİYE AİT BİLGİLER

    Adnan Oktar
    © Fotoğraf : DHA
    'Adnan Oktar kimseye güvenmezdi, gizli kumandası vardı'
    İddianamede, Ece Koç isimli şüphelide ele geçirilen bilgisayarın imaj raporunda, 91 ülkeden 909 kişiye ait isim, e-mail, telefon numarası, adres ve hakkında tutulan not ve takip konusu gibi bilgileri kapsayan liste ortaya çıktı.

    Söz konusu listede şahıslarla ilgili ‘faydalı’, ‘olumlu’, ‘çok olumlu’, ‘yardımcı oluyor’, ‘kitap çevirdi’, ‘konferans ayarladı’ şeklinde notlar olduğu, şahısların çalıştığı kuruluşlara dair fişleme bilgileri içerdiği tespit edildi.

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    Etiketler:
    Elif Altın, Milliyet gazetesi, Ece Koç, Bahar Bayraktar, Mason, Beril Koncagül, A9, iddianame, FETÖ, Zekeriya Öz, Adnan Oktar
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