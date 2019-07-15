Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması: Kargalar bile güler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Terminal Kavşağı'na yapılan katlı kavşak trafiğe açıldı.
Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri için dedikoduların eksik olmadığını, hem belediyenin borcu hem de sağlığı nedeniyle istifa edeceği iddialarının doğru olmadığını söyledi.
"Bu şehre hizmet eden, Melikgazi’yi cazibe merkezi yapmış olan Memduh Büyükkılıç'a bu şehir Büyükşehir'e hizmet etme şansı vermişse altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok. Gerek tecrübe, gerek birikimimizle her güçlüğü aşarız. Dedikodularla niye zihnimizi meşgul edelim. Bizler ibadet aşkıyla çalışıyoruz. Hiçbir projemiz yarım kalmadı ve hepsini sürdürüyoruz. Hepsinin kaynaklarını sağladık. Cuma günü Milli Savunma Bakanımızla, Ulaştırma Bakanımızla projelerimiz için önümüze çıkan engellere takılmadan devam etmek amacıyla görüşmeler yaptık. Çarşamba günü Ulaştırma Bakanımızla bir kez daha görüşülecek. Havaalanının ihaleye çıkılması için gerekli adımı atıyoruz. Biz bunlar için çalışıyoruz. Biz neyle uğraşıyoruz, başkaları neyle uğraşıyor."
'BUNA KARGALAR BİLE GÜLER’
Başkan Büyükkılıç, belediyenin borcuna ilişkin ise şöyle konuştu:
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