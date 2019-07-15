Beştepe'de 15 Temmuz darbe girişimi anması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin 3. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlarla bir süre sohbet etti.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakıyor https://t.co/W72N3CgV4f— AA Canlı (@AACanli) 15 июля 2019 г.
Erdoğan ile beraberindekiler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü.
15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra hayatını kaybedenler için dua etti.
Erdoğan, daha sonra Hatm-i Şerif merasimi için Millet Camii'ne geçti. Erdoğan, burada 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için Millet Camii'nde düzenlenen Hatm-i Şerif merasiminde Kur'an-ı Kerim okuduhttps://t.co/darSdL2VNt pic.twitter.com/864UuK3I4J— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 15, 2019
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