İBB binası önünde 15 Temmuz anma töreni

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önündeki anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Edirnekapı Şehitliği’nde ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerimizi andık. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/kzA1b21TOz— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 15, 2019
İmamoğlu, " 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini gazi meclisimizin önemini ve değerini hatırlama günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz'a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıklarını yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak en önemli görevlerinden biri olduğunu asla unutmamak demektir" şeklinde konuştu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için Saraçhane’deyiz. https://t.co/jEEJ415zQO— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 15, 2019
‘HİÇBİR GÜÇ MİLLETİN İRADESİNİN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR VE OLAMAZ’
“Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha böyle bir hain saldırıyla karşılaşmaz ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık ve iç dış faaliyetlere fırsat vermeyiz” diyen İmamoğlu, “Bu manada hepimiz sorumluyuz. Tüm vatandaşlarımız, kamu yöneticileri, herkes, her anında en uyanık şekilde sürece dahil devletin duruşunu, varlığını ve milletimizin birliğini korumakla mesul olduğunu unutmamalıdır. Şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlık diyorum" diye konuştu.
KARANFİLLER BIRAKILDI
Panonun önüne karanfiller bırakıldıktan sonra hayatını kaybedenler için dua edildi. Duanın ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden ve gazi yakınlarına için kokteyl verildi. İmamoğlu hayatını kaybeden ve gazi yakınlarıyla ilgilenerek onların sorunlarını dinledi.
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