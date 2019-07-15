15 Temmuz'da AGD'den İncirlik yürüyüşü: 'Kuklayı değil kuklacıyı vur'

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), ‘Kuklayı değil kuklacıyı vur’ düsturuyla hareket ederek, darbe girişimin 3. yıl dönümü dolasıyla İncirlik Üssü’ne yürüyecek.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), darbeye direnişin üçüncü yılında İncirlik Üssü’ne yürüyor.

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete'de bugün ‘En etkili adım’ başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Anadolu gençlik Derneği, (AGD) 'Kuklayı değil kuklacıyı vur' düsturuyla hareket ederek bu yıl da şer üssü İncirlik’e, ‘Darbeci ABD’yi’ protesto yürüyüşü düzenleyecek. AGD Adana şubesi öncülüğünde gerçekleştirilecek protesto eylemi bugün saat 17:30’da Asri Mezarlık’tan başlayacak. Araç konvoyuyla gidilecek İncirlik Üssü’ndeki protesto eylemine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.”