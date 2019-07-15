Atina Büyükelçisi Özügergin: Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin takipçisi olacağız

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin, "Darbe girişiminden bu yana aradan geçen üç yılda 8 firari asker ülkemize iade edilmedikleri gibi bunlara iltica verilmesi yönünde Yunan yargısının aldığı karar kesinlikle kabul edilebilir değildir" dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde anma etkinliği düzenlendi.
Saygı duruşu ve 15 Temmuz gecesi yaşananların derlendiği sinevizyon gösteriminin ardından konuşma yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, "FETÖ mensuplarının, milletin istiklaline ve istikbaline kastettiği o gece yaşanan elim hadiseleri ve emsali görülmemiş hainlikleri asla unutmak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
Özügergin, darbe girişiminin ertesi günü kamu kurumlarının faaliyetlerine devam ettiğine ve ekonomik faaliyetlerin sürdüğüne dikkati çekerek, bu durumu "devletin ve milletin öngörülemeyecek şoklar karşısındaki dayanıklılığı ve mukavemetinin en açık göstergesi" olarak niteledi.
Ana omurgasını kaybeden FETÖ'nün yurt dışı yapılanmalarıyla ayakta kalmaya çalıştığına ve Türkiye dışındaki bu yapılarla mücadelenin önemine işaret eden Özügergin, şöyle devam etti:
'YUNAN YARGISININ ALDIĞI KARAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'
"Türkiye Cumhuriyeti'nin Atina Büyükelçiliği olarak bu çerçevede bize özel bir vazife düşüyor ki bu da darbe girişiminin ertesi sabahı helikopterle Dedeağaç'a kaçan 8 darbeci asker ile bilahare yine bu ülkeye kaçan 2 eski SAT komandosunun da ülkemize iadesine dönük gayretlerimiz sürmektedir. Darbe girişiminden bu yana aradan geçen üç yılda 8 firari asker ülkemize iade edilmedikleri gibi bunlara iltica verilmesi yönünde Yunan yargısının aldığı karar kesinlikle kabul edilebilir değildir. Yunan yargısı bu kararlarıyla suçluların yargı önüne çıkmasına engel olmuş, hukuk devletinin gereği olan suçun cezasız bırakılmaması ilkesini sakatlamıştır."
Yunanistan'ın da darbelere maruz kalmış bir ülke olduğunu anımsatan Özügergin, "Bu konuda daha somut iş birliği beklentimizi yeni kurulan hükümet nezdinde de ısrarla takip etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Özügergin, Yunanistan'ın adaletten kaçan FETÖ mensupları için transit ülke olmaktan çok kalıcı olarak barınabilecekleri "güvenli bir liman" haline dönüştüğünü vurgulayarak, "Örgütün sözde sivil toplum kuruluşları ve sözde basın kuruluşları aracılığıyla Yunan kamuoyunu etkilemek üzere mağduriyet unsurlarının yoğun olarak kullanıldığı bir propaganda yürüttüğünü de görüyoruz" dedi.
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