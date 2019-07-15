S&P: Olası ABD yaptırımları bankacılık sektörünü hedef almazsa Türkiye'nin kredi notu değişmez

Reuters'a bir açıklamada bulunan Türkiye'nin ülke notu analisti Maxim Rybnikov, "Amerikan yaptırımlarının ılımlı bir görünüm alması ve bankaları olumsuz etkilememesi takdirinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil" açıklamasını yaptı.

Rybnikov, S&P'nin şu anki Türkiye notu B+'nın içinde halihazırda bu risklerin yer aldığını söyledi.

Ancak bankacılık sistemini hedef alan yaptırımların devreye girmesi halinde ise 'finansal istikrarın zarara uğrayacağını bunun da kredi notunu etkileyeceğini' belirtti.

Rybnikov, özel sektörün ve buna bağlı olarak bankaların, borcunu çevirmek için yabancı sermayeye ihtiyacının olduğunu, bu yüzden böyle bir durumda ülke notunun da etkileneceğini ekledi.

Rybnikov aynı zamanda yabancı yatırımcılar ya da bankara erişimi engelleyecek bir yaptırımın devreye girmesi takdirinde Türkiye'nin ya IMF ya da sermaye kontrolleri gibi zor seçeneklerden birine gitmesinin gerekeceğini aktardı.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını gerekçe gösteren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirmiş ve not görünümünü 'negatif' olarak teyit etmişti