'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ'nün darbe girişiminin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç nasıl ayakta duramazsa, mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz.

- Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı 27 Mayıs'ın canlı şahidine dönüştürüyoruz.

- 15 Temmuz'u unutursak daha büyük acıların, daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız.

- 15 Temmuz, ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap, nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir.

- 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, sanatçısıyla sinemacısıyla öğretmeni, öğrencisi, akademisyeniyle hepimizin ortak görevidir.