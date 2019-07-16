15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde camilerde eş zamanlı sela okundu

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde yurdun her köşesinde anma etkinlikleri düzenlendi. Selaların uçak seslerini bastırdığı geceyi anma etkinlikleri kapsamında 90 bin camide eş zamanlı selalar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.