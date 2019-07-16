Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin derhal hastaneye sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."