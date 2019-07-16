Ağbaba: 'Her şey çok güzel olacak' dediği için Pamela'nın konseri iptal edilmiş

Ağbaba paylaşımında, ''Malatya Kayısı Fuarı 5 yıl sonra tekrar yapılıyor. İstanbul seçimlerinde 'Her şey çok güzel olacak' dediği için sanatçı Pamela'nın Malatya Kayısı Fuarı'ndaki konseri iptal edilmiş. 1 Temmuzda afişlerdeki Pamela 15 Temmuz'da silinmiş. Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor" ifadesini kullandı.
Malatya Kayısı Fuarı 5 yıl sonra tekrar yapılıyor.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) July 15, 2019
İstanbul seçimlerinde “Herşey çok güzel olacak” dediği için sanatçı Pamela'nın Malatya Kayısı Fuarı'ndaki konseri iptal edilmiş.
1 Temmuzda afişlerdeki Pamela 15 Temmuz'da silinmiş.
Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor.. pic.twitter.com/xUskNHOvfZ
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