Ağbaba: 'Her şey çok güzel olacak' dediği için Pamela'nın konseri iptal edilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine giden süreçte "Her şey çok güzel olacak" paylaşımında bulunan sanatçı Pamela'nın konserinin iptal edildiğini ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında sahne alacak Pamela'nın konserinin iptal edildiğini ileri sürdü.

Ağbaba paylaşımında, ''Malatya Kayısı Fuarı 5 yıl sonra tekrar yapılıyor. İstanbul seçimlerinde 'Her şey çok güzel olacak' dediği için sanatçı Pamela'nın Malatya Kayısı Fuarı'ndaki konseri iptal edilmiş. 1 Temmuzda afişlerdeki Pamela 15 Temmuz'da silinmiş. Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor" ifadesini kullandı.

Malatya Kayısı Fuarı 5 yıl sonra tekrar yapılıyor.



İstanbul seçimlerinde “Herşey çok güzel olacak” dediği için sanatçı Pamela'nın Malatya Kayısı Fuarı'ndaki konseri iptal edilmiş.



1 Temmuzda afişlerdeki Pamela 15 Temmuz'da silinmiş.



Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor.. pic.twitter.com/xUskNHOvfZ — Veli AĞBABA (@veliagbaba) July 15, 2019

​