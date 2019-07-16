'Nihal Olçok, CHP'li Özel'den gelen cümleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi'

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok'un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i aradığı ve “Ali İsmail Korkmaz ile Abdullah Tayyip Olçok'un analarının göz yaşları, feryadı aynıdır" ifadesinden dolayı duyduğu memnuniyeti aktardığı belirtildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "S-400 ittifakı" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Ali İsmail Korkmaz ile Abdullah Tayyip Olçok'un analarının gözyaşları, feryadı aynıdır" ifadesine değindi.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir süre önce bunu söyleyince kendisine bir mesaj gelmiş.

Mesajı yollayan AK Parti'nin propaganda işini yıllarca başarılı bir şekilde yürüten ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprü üzerinde oğlu Abdullah Tayyip ile şehit düşen Erol Olçok'un eşinden başkası değilmiş.

Nihal Olçok 'Bir gün kim böyle bir benzetme yapar?' diye düşündüğü sırada Özel'den gelen cümleden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş.

Yakında buluşup sohbet etmeye karar vermişler.

Dedik ya yeni siyaset sistemi."