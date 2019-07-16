S-400 sevkiyatı kapsamında 10. uçak Mürted'e indi

S-400 füze savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında bu sabah saatlerinde bir uçak daha Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının bugün de devam ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabında bu sabah saatlerinde yapılan paylaşımda, malzemelerin sevkiyatı kapsamında 10. uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımda Rus kargo uçağının fotoğrafı da yer aldı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/TKSIZQL2Y8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2019

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