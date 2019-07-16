Ahmet Hakan: Yok makama geliyormuşum, yok toplantıya çağrılmışım, tek harfi bile doğru değil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Demirören Medya Grubu'nda önemli bir göreve getirildiği iddiasını yalanladı. Söz konusu iddianın tek harfinin bile doğru olmadığını belirten Hakan, "Annemi bile inandıramadım internet sitelerinin gazladığı o palavranın palavrası haberlerin doğru olmadığına" dedi.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te " Ne etti size kardeşim bu Athena Gökhan? " başlığıyla yayımlanan yazısında dün ileri sürülen "Demirören Medya Grubu’nda önemli bir görevlendirme gerçekleştirildiği belirtildi. Görevlendirme yapılan ismin Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan olduğu ileri sürüldü. Hakan ile Demirören'in saat 11'de buluştuğu öğrenildi" iddiasına değindi.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Hakan, şunları kaydetti:

'DÜN GÜN BOYU TELEFONUM ÇALDI DURDU'

"İnternet sitelerinde yine bir palavra: Yok bir makama geliyormuşum da, yok toplantıya çağrılmışım da yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de... Telefonum hiç durmadı dün. Arayan arayana. Herkese hep aynı cevabı veriyorum: 'Tek harfi bile doğru değil.'

Sonuç: Annemi bile inandıramadım internet sitelerinin gazladığı o palavranın palavrası haberlerin doğru olmadığına."