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10:01 16 Temmuz 2019
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    Fi davası: Yazar Kohen kitabının ismi nedeniyle Eskişehirli firmayla karşı karşıya geldi

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Fİ Yazılım şirketinin sahibi Ferdi Özkan, adının ilk ve son harfini verdiği şirketi için marka tescil başvurusu yaptı. Bu başvuru, ‘Fi’ kitabının yazarı Azra Kohen’in itirazı üzerine geri çevrildi. Özkan, Kohen’e karşı dava açtı.

    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre yazar Azra Kohen, çok satan kitapları arasında yer alan, dizi filmi de çekilen 'Fi' kitabının ismi nedeniyle, Eskişehirli bir firma ile karşı karşıya geldi.

    Azra Kohen
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bilgisayar Mühendisi Ferdi Özkan 4 yıl önce Fi Yazılım Bilişim adıyla bir şirket kurdu. Özkan, 4 yıl önce kurduğu şirketin ismindeki 'Fi' kelimesini tescilli marka olarak kaydettirmek istedi. Bunun için Mart 2017’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu. Kurum uzmanları yaptıkları ilk inceleme sonrası 'Fi' isminin marka bülteninde yer almasına onay verdi.

    Marka bülteninin yayına verilmesi sonrası iki ayrı itiraz geldi. İtirazlardan biri, 'Fi’nin dizisini çeken Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım AŞ’den, diğeri ise Fi’nin yazarı Azra Kohen’den geldi. İtirazı, Markalar Dairesi Başkanlığı değerlendirdi. Daire 17 Mayıs 2018’de verdiği kararla her iki itirazı da haksız bularak reddetti.

    İTİRAZI KABUL ETTİ

    Dairenin ret kararı sonrası, Ay Yapım AŞ ve Kohen’in vekilleri bu kez, Kurum’a bağlı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na (YİDK) başvurdu. YİDK, yapılan itirazı geçen 20 Mayıs’ta karara bağladı. Kurul, Ay Yapım’ın itirazını geri çevirirken Kohen’in itirazını kabul etti. Kurul’un bu kararı sonrası Fi Yazılım adına yapılan başvuru da iptal edildi.

    Yazar Azra Kohen
    © Sputnik /
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    Kurul kararının şirkete tebliği sonrası dava yoluna gidildi. Ankara 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde geçen hafta açılan davada, “YİDK kararı, AY Yapım yönünde doğru, ancak Kohen yönünden hukuka ve hakkaniyete aykırı” denildi. YİDK kararının kısmen iptalini isteyen Avukat Barış Yıldırım dava dilekçesinde “Müvekkil firma, marka tescilini yalnızca yazılım ve mühendislik hizmetlerinde tescil ettirmek istiyor. Müvekkilin müşteri kitlesi farklı. Marka tescil sınıfı farklılığı mevut. Ticari uğraş farklılığı da ortada. Haksız rekabet yaratan ya da yaratabilecek bir durum da söz konusu bile değil” dedi.

    'İZİN ÇIKARSA BAŞKA İŞLER DE YAPILIR'

    Azra Kohen’in avukatı Berkem Ertem ise, ‘Fi’nin tanınmış bir marka olduğunu ve bunu sağlayanın da Azra Kohen olduğuna işaret ederek Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

    “Sözünü ettiğiniz dava dilekçesi henüz bize tebliğ edilmedi. Dava açıldıysa, yapılacak yargılama sonrası mahkeme bir karar verecektir. Ancak, şunun bilinmesi gerekir ki, tanınmış bir marka var ve bundan yararlanma durumu söz konusu. Türk Patent ve Marka Kurumu, yaptığımız itirazlar yerinde olduğu için talebimizi kabul etti. Fi markası artık sadece Türkiye de değil tüm dünyada bilinir halde. Fi Yazılım’ın yapmak istediği tescil ile, bizim faaliyet alanımız arasında bir illiyet bağı var. Fi herkesin kullanımına açılırsa markanın sulanma durumu söz konusu olur. Başka birisi de Fi ismi ile bir jilet de çıkarılabilir. İnsanlar da, Fi herkesin kullanımına açık şeklinde bir algıya kapılır ki bu doğru değil.”

    Etiketler:
    patent, yazar, Kitap, dava, Fi, Ferdi Özkan, Azra Kohen
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