70 milyonluk talihli 197 gün sonra ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, bu sabah Milli Piyango İdaresi'ni arayan bir kişi 70 milyonluk büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söyledi.
Büyük ikramiye talihlisi olduğunu iddia eden kişi ilk uçakla Ankara’ya gelerek ikramiyesini almak istediğini Milli Piyango İdaresi yetkililerine iletti. Talihli yetkililerden isminin gizli tutulmasını da istedi.
2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, ‘7615536’ numaralı tam bilete isabet etmişti. Biletin Üsküdar’daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı.
Bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, "Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için" açıklamasında bulunmuştu.
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