800 yıllık medresenin duvarına yazı yazan liseliye kesilen para cezası: 320 TL

Gözaltına alınan S.T.'ye, kamu malına zarar vermek suçundan 320 lira para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
Söz konusu yazının S.T.'nin Instagram adresi olduğu anlaşıldı. S.T.'nin olaydan kısa bir sonra hesabını kapattığı görüldü.
VALİ AYHAN: SEVEN ADAM BUNU YAPMAZ
Sivas Valisi Salih Ayhan da kişisel sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.
Tarihi medresenin duvarına yazılan yazıya tepki gösteren Ayhan, "Sevgili gençler, duygularınızı ifade etmek ve sevdiğinizin kalbinde, aklında yer etmek için faklı bir yol seçin. Bu sizin için daha etkili olacaktır. Zira, seven adam bunu yapmaz. Tarihine, kültürüne, ecdadının hatırasına zarar veren, unutmayın ki kendi geleceğine zarar verir" ifadelerini kullandı.
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