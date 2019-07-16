İmamoğlu BBC'ye konuk oldu: Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir

Göreve geldiğine şaşkın olmadığını 'çok hazırlıklı' olduğunu söyleyen İmamoğlu, 31 Mart'ta da 23 Haziran'da da çok tedbir aldıklarını, seçimlerde hile olmadığını ancak aradaki fark üzerinden tartışma yaratılmaya çalışıldığını belirtti.
'TOPAL ÖRDEK' TARTIŞMASI
İmamoğlu, Badawi'nin siyasi tecrübesinin yıllardır iktidarda olan AK Parti ve bugüne kadar oturrtuğu bazı sistemleri değiştirmek için yeterli olup olmadığı sorusuna ise 'Devrim yapacağız' diye cevap verdi.
İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben siyasi manipülasyonlar uğraşmayı tercih etmiyorum. İşime bakacağım. Yanlış şeyleri, rakamları düzelteceğim ve insanlara göstereceğim."
TUTUKLU GAZETECİLER
"Hissettim her konuyu konuşmakta cesur davranırım. İstanbullular mutlu olacaksa en çok ihtiyacım olan şey adalet. Elbette fikirlerinden dolayı tutuklu gazetecileri ben de istemiyorum. Canan hanımın yargılanmasını ben de istemiyorum. Konuşan bir başkan olacağım."
MÜLTECİLER
Arapça tabelaların değiştirilmesiyle ilgili sözlerinin 'dışlayıcı' olarak yorumlandığını söyleyen Badawi'ye "Tümüyle bir sokağın tümüyle başka bir dile dönüşmesi her ülkeyi rahatsız eder. Sorun Arapça olması değil, hepsi İngilizce de olsa rahatsız eder. Ama belli bir oranda olabilir" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI
"Siyasette ben hiçbir zaman bir sonraki makamı bugünden tarifleyeme gibi bir huyum yok. Şuanda benim görevim İBB Başkanlığı ve başarılı olmak istiyorum. Bunun sonrasındaki adımlara toplum karar verir, partimiz karar verir. Sonuç olarak, her zaman söyledim, sizin programda da söyleyeyim, 'God knows' diye bitirmek istiyorum."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BBC HARDtalk programına konuk oldu: "Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir" https://t.co/OnhnuSGkjK pic.twitter.com/98VJFKWzOP— BBC News Türkçe (@bbcturkce) July 16, 2019
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