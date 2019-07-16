İmamoğlu BBC'ye konuk oldu: Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir

BBC'de yayımlanan HARDtalk programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Topal ördek' sözleri için "Kötü bir tarif. Biz dimdik ayaktayız" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ise 'Toplum ve partimiz karar verir' yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BBC'nin HARDtalk programında Zeinab Badawi'nin sorularını yanıtladı

Göreve geldiğine şaşkın olmadığını 'çok hazırlıklı' olduğunu söyleyen İmamoğlu, 31 Mart'ta da 23 Haziran'da da çok tedbir aldıklarını, seçimlerde hile olmadığını ancak aradaki fark üzerinden tartışma yaratılmaya çalışıldığını belirtti.

'TOPAL ÖRDEK' TARTIŞMASI

Badawi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'topal ördek' tabirini hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Demokrasiye inanıyorsanız, sonuçlar ne olursa olsun, kazanan insana benzetme yapılmaz. 'Topal ördek' kötü bir tarif. Biz dimdik ayaktayız' dedi.

İmamoğlu, Badawi'nin siyasi tecrübesinin yıllardır iktidarda olan AK Parti ve bugüne kadar oturrtuğu bazı sistemleri değiştirmek için yeterli olup olmadığı sorusuna ise 'Devrim yapacağız' diye cevap verdi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben siyasi manipülasyonlar uğraşmayı tercih etmiyorum. İşime bakacağım. Yanlış şeyleri, rakamları düzelteceğim ve insanlara göstereceğim."

TUTUKLU GAZETECİLER

İmamoğlu, tutuklu gazeteciler ve Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"Hissettim her konuyu konuşmakta cesur davranırım. İstanbullular mutlu olacaksa en çok ihtiyacım olan şey adalet. Elbette fikirlerinden dolayı tutuklu gazetecileri ben de istemiyorum. Canan hanımın yargılanmasını ben de istemiyorum. Konuşan bir başkan olacağım."

MÜLTECİLER

Badawi'nin, röportajın 12. dakikasında İmamoğlu'na atfederek kullandığı "Bir mülteci gerekiyorsa kampta tutulmalı ya da eğitilmeli" alıntısına yönelik olarak "Türkiye mülteci konusunu yönetemedi. Bir anda İstanbul'a bir milyon Suriyeli mülteci gönderiyorsunuz. Ülke olarak bu sistem yönetilemedi. Türkiye'de öyle kentler var ki, mülteci nüfusu orada yaşayanlardan daha fazla. Dünyanın hiçbir ülkesi bunu kabul edemez. Bu süreç sonrasunda insanlar mutsuz oldu. Sokaklarda çatışmalar başladı. Kayıt altına alınan mültecilerin sosyal haklarını korumalıyız ama geleceğe dair de projeksiyonumuz olmalı" ifadelerini kullandı.

Arapça tabelaların değiştirilmesiyle ilgili sözlerinin 'dışlayıcı' olarak yorumlandığını söyleyen Badawi'ye "Tümüyle bir sokağın tümüyle başka bir dile dönüşmesi her ülkeyi rahatsız eder. Sorun Arapça olması değil, hepsi İngilizce de olsa rahatsız eder. Ama belli bir oranda olabilir" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak ise "Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir" dedi:

"Siyasette ben hiçbir zaman bir sonraki makamı bugünden tarifleyeme gibi bir huyum yok. Şuanda benim görevim İBB Başkanlığı ve başarılı olmak istiyorum. Bunun sonrasındaki adımlara toplum karar verir, partimiz karar verir. Sonuç olarak, her zaman söyledim, sizin programda da söyleyeyim, 'God knows' diye bitirmek istiyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BBC HARDtalk programına konuk oldu: "Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir" https://t.co/OnhnuSGkjK pic.twitter.com/98VJFKWzOP — BBC News Türkçe (@bbcturkce) July 16, 2019

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