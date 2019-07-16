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16:04 16 Temmuz 2019
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    Motoruna yuva yapan kuşlar için tırını 45 gün çalıştırmayan Bahattin Gürses

    Motoruna yuva yapan kuşlar için tırı 45 gün çalıştırmayan Gürses: ‘Bekleyelim, bunda da bir hayır vardır’ diye düşündüm

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuşların tırının motoruna yuva yaptığını gören Bahattin Gürses, 6 yavru yumurtadan çıkıp uçana kadar geçen 45 günlük süreçte aracını kullanmadı. Gürses, “Bana 'Kuşlar yumurtadan 15 günde çıkar.' dediler. 'Bekleyelim, bunda da bir hayır vardır, belki Allah bizi büyük bir beladan koruyacaktır.' diye düşündüm” dedi.

    © İHA /
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    Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuşların tırının motoruna yuva yaptığını gören Bahattin Gürses, 6 yavru yumurtadan çıkıp uçana kadar geçen 45 günlük süreçte aracını kullanmadı.

    Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuşların tırının motoruna yuva yaptığını gören Bahattin Gürses, 6 yavru yumurtadan çıkıp uçana kadar geçen 45 günlük süreçte aracını çalıştırmadı.

    Aşağı Çavundur Mahallesi'nde oturan, geçimini tırıyla şehirlerarası nakliye yaparak sağlayan 42 yaşındaki Bahattin Gürses, en son Ramazan Bayramı nedeniyle sefere ara verip aracını evinin önüne park etti.

    Bayramdan sonra bakım yapmak için tırının kaportasını kaldıran Gürses, motorun şasisine kuşların yuva yaptığını gördü. Gürses, buradaki 6 yumurtaya zarar vermemek için 45 gün kontağa basmadı.
    © AA /
    Bayramdan sonra bakım yapmak için tırının kaportasını kaldıran Gürses, motorun şasisine kuşların yuva yaptığını gördü. Gürses, buradaki 6 yumurtaya zarar vermemek için 45 gün kontağa basmadı.

    ‘EKMEĞİMİZİ KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIZ’

    Bahattin Gürses, 15 yıldır taşımacılık yaptığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

    Yuvadaki yumurtaları görünce kuşlar hakkında bilgisi olan yakınlarına danıştığını anlatan Gürses, "Bana 'Kuşlar yumurtadan 15 günde çıkar.' dediler. 'Bekleyelim, bunda da bir hayır vardır, belki Allah bizi büyük bir beladan koruyacaktır.' diye düşündüm. Önce yavruların yumurtadan çıkmasını, daha sonra uçmasını bekledim" ifadelerini kullandı.

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    Yavru kuşların yaklaşık 45 gün sonra yuvadan uçtuğunu dile getiren Gürses, "Kuşlar uçunca dün 1.5 ay aradan sonra tırımı çalıştırdım. Çok mutluyuz, ekmeğimizi kazanmaya başlayacağız" dedi.

    Bu süre zarfında hiç para sıkıntısı çekmediğini belirten Gürses, "Allah bir taraftan nasip verdi. Bağ ve bahçeyle uğraştım. Ailemle çok güzel vakit geçirdim. Mutluyuz ve huzurluyuz, en azından kuşların ölümüne sebep olmadık" diye konuştu.

    ‘BABAMLA DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRME FIRSATIM OLDU’

    Bahattin Gürses'in kızı Aysima Gürses ise kuşlar tıra yuva yaptıktan sonraki süreçte babasıyla çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

    Babasıyla bağ ve bahçe işleriyle uğraştıklarını, gezip eğlendiklerini anlatan Gürses, "Kuşlar sayesinde babamla daha çok vakit geçirme fırsatım oldu. Kuşlara teşekkür ediyorum. Babamın gidip de bir hafta gelmediği zamanlar oluyordu, onu çok özlüyordum. Kuşlar sayesinde 45 gündür babam evde, o yüzden çok şanslıyım" dedi.

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    Etiketler:
    Ramazan Bayramı, nakliye, kuş, Çubuk, Ankara, TIR, Bahattin Gürses
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