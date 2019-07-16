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16:08 16 Temmuz 2019
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

    AK Partili Çelik'ten CHP sözcüsüne tepki: Bu bir sabotajdır

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un 15 Temmuz özel oturumundaki sözlerine ilişkin "FETÖ'nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP sözcüsü çıkmış Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir konuşma yapmıştır. Bir söylem analizi yapsak bir cümleyle FETÖ'yü lanetliyorlar, 20 cümleyle Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadırlar. Bu olsa olsa bir sabotajdır" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: 

    'NİJERYA'DAKİ OLAYLARI TAKİP EDİYORUZ'

    Türk bayraklı yük gemisi ACT
    DHA
    Türk gemisine korsanlar saldırdı: 10 denizci rehin alındı
    Nijerya civarında bir Türk gemisi kaçırıldı. Konuyu takip ediyoruz Dışişleri ve istihbarat birimlerimiz konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Size detaylı bilgi verememekle birlikte ilk andan itibaren bütün birimlerimizin olaya yoğunlaştığını bilmenizi istiyoruz.

    'CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALDI'

    Dün 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. Her yıl dönümünde bir yandan acılarımız tazelenirken aynı zamanda bu direnişi tekrar tekrar anıyoruz. Tekrar hafızamızı tazelediğimizde asker üniforması giymiş teröristlere karşı devletimizin direnişini konuşuyoruz.

    © AA / Murat Kula
    Meclis'te 'Ne istediler de vermedik' gerilimi
    (CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır.

    O gece Meclis'te bütün milletvekilleri vardı. CHP'li vekiller de vardı. Onları tenzih ediyorum. Ama genel başkanlarının bu siyasi sabotaja imza attığını görüyorum. O gece özel bir tim gönderilerek sayın cumhurbaşkanımızın hayatına kastedildi. Yaptığınız her konuşmada Cumhurbaşkanımızı hedef aldınız, meşru hükümeti hedef aldınız. 

    'CHP YASSIADA ZİHNİYETİNİ DİRİLTMEYE ÇALIŞIYOR'

    CHP Genel Başkanı çıkmış dün, 'Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanını çağırmayacak mı?' diyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza yapılmak isteneni, yargı vesayeti yoluyla devam ettirmeye çalışıyor. Bu utanç verici bir şeydir. Hem de bunu 15 Temmuz'un yıl dönümünde yapıyor.

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Kılıçdaroğlu: Yürekli bir savcı arıyorum, Erdoğan'ı çağıracak ve soracak; 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz?'
    CHP Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışıyor. Bütün bu sabotaja en güzel cevap Atatürk Havalimanı'ndaki buluşma oldu.  

    FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın diyor. Siyasi ayak olarak kimler MİT TIR'larına destek verdi. Kimler bu terör organlarına karşı devlet tavır koyduğunda onların yayın organlarıyla işbirliği yaptı? Siyasi eleştiriyle siyasi karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark vardır. Dün yapılan bir sabotajdır, ahlak dışıdır. Bunun arkasından gelecek şey örtülü olarak FETÖ'yü meşrulaştırmayı getirir. Akademisyenler bir söylem analizi yapsın. Bütün konuşmasına bakıldığında FETÖ'yü eleştirip, örgüte direnenleri kaç defa itibarsızlaştırmıştır?

    'TESPİT ETTİKLERİMİZİ UZAKLAŞTIRDIK'

    (FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Çeşitli konularda örgütlenmesi var. Biz bununla mücadelede adım attık. Kendimizden uzaklaştırdık. Bu unsurlardan ne varsa kendi içimizden söktük. Biz tespit ettiklerimizi uzaklaştırdık. Bu kadar mücadele neyle yapıldı? Yüce meclisin verdiği destekle yürütüldü. Bundan sonra ne yapılacak diye bir şey yok. Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadele devam edecek. Dün o konuşmayı yapan şahsın da belli bir zamanda ziyaret ettiğine dair haberler var. Sonuna kadar her alanda üstüne gidilmesi gerekir. Şimdiye kadar ki mücadele temposu artarak devam edecek.  

    'GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ BİLMİYORUM'

    Mehmet Şimşek
    © AA /
    'Erdoğan ve Şimşek aracıların talebi üzerine görüştü'
    (Ali Babacan'la görüşme gerçekleşti mi?) AK Parti içinde çeşitli zamanlarda olduğu gibi bütün bunlarda siyasi ilkelerimizin yeni gelişen olgulara göre nasıl güncelleneceğimiz şeklindeki mekanizmaları güçlü şekilde çalıştırmaya çalışıyoruz. Mehmet Şimşek çok değerli bir arkadaşımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok geniş yelpazede çeşitli kişilerle bir araya geldiği doğrudur. Mehmet Şimşek beyle görüşmenin içeriğini bilemiyorum. Ben bunu teyit edecek durumda değilim. Böyle bir şey olmuşsa Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanması gerekir.

    'GEMİMİZ GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEK'

    (AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) 'Fatih' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev yapmaya devam edecek. Orada kıta sahanlığımız içerisindeki egemenlik haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Ortaya koydukları tavrın Ada'daki bölünmüşlüğü derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bu yaptırımların Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır. 

    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ, Mehmet Şimşek, Ali Babacan, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya, 15 Temmuz, TBMM, Engin Özkoç, CHP, Ömer Çelik
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