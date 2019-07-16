Buldan: 15 Temmuz darbe girişimiydi ama dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla demokratik siyasete de darbe yapıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "15 Temmuz darbe girişimiydi ama sonunda da OHAL ilanı ve dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte demokratik siyasete de bir darbe yapıldı. Arkadaşlarımız demokratik siyasete yapılan darbe sonucu bugün içerideler" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin davanın duruşmasının bugün görüldüğünü hatırlatarak, "Demirtaş ve tutuklu olan bütün arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Dün 15 Temmuz darbe girişiminin seneidevriyesi olduğunu hatırlatan Buldan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, darbe girişimin bir kez daha kınadıklarını söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile eski HDP milletvekilleri İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder ve daha birçok arkadaşlarının cezaevinde olduğunu belirten Buldan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişimiydi ama sonunda da OHAL ilanı ve dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte demokratik siyasete de bir darbe yapıldı. Arkadaşlarımız demokratik siyasete yapılan darbe sonucu bugün içerideler. Darbenin siyasi ayağını açığa çıkartmayan, gizleyen anlayış demokratik siyaset yürütenleri, muhalifleri cezaevine atarak bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmaktadır."

Buldan, Meclis'i asla erkek anlayışa teslim etmeyeceklerini ve Meclis çatısı altında kadınların sesini hep yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

'KADINLARIN 'KADIN ÜNİVERSİTELERİ' TALEBİ YOK'

Buldan, haziran ayı içerisinde 40 kadının öldürüldüğünü, son 6 ay içerisinde ise öldürülen kadın sayısının 214, son 13 yılda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında da 10 kat artış olduğunu öne sürerek, "Kadınlar her gün katledilirken Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış 'Merkez Bankası faiz indirmiyor' diye başkanını görevden alıyor ama artan kadın cinayetlerini durdurmadığı için sorumlu bakanlarına, emniyet müdürlerine dokunmuyor" görüşünü savundu.

'Kadın üniversitesi' tartışmalarına değinen Buldan, 'kadın üniversiteleri' kurmanın karma eğitime karşı bir müdahale amacı taşıdığını söyledi.

Buldan, "Kadınların, 'kadın üniversiteleri' talebi yok. Kadınların, üniversiteler konusunda eşit, parasız, anadilde bilimsel ve toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan üniversite talebi var" diye konuştu.