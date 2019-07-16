Abdullah Gül'ün 15 Temmuz videosu 3 yıl sonra paylaşıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 15 Temmuz'da yaptığı konuşma, aradan geçen üç yılın ardından başdanışmanı tarafından paylaşıldı.

​​Gül'ün başdanışmanı Osman Cangal'ın Twitter hesabından paylaştığı videoda eski cumhurbaşkanı Gül, vatandaşlara 'sokağa çıkma' çağrısı yapıyor:

"Gün bugündür, herkesin sınav günüdür. İnanıyorum ki Türkiye bu sıkıntılı geceyi atlatacak ve ondan sonra demokrasi, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukukun geçerli olduğu bir nizam olacak Türkiye'de. Onun için bir kez daha bütün aziz vatandaşlarımdan ricam şudur ki; bu tip ne olduğu belirsiz müdahaleler, ayaklanmalara saflarını sık ve gayet tavırlı dursunlar ve demokrasiye, millet iradesine sahip çıksınlar."