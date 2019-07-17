Abdüllatif Şener'den Babacan, Gül ve Davutoğlu'na çağrı

Abdüllatif Şener TV5'te yayınlanan Gizli Dosya programında yeni parti iddiasıyla gündemden düşmeyen Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na çağrı yaptı.

'HEP BİRLİKTE GELSİNLER SAADET PARTİSİ'NE'



Şener, "En faydalı şeyi söyleyecek olursam, orada burada dolaşmasınlar hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi hazır bir partidir. Burada düzgünce siyaset yapsınlar. Ama yok biz ayrı bir kulvarda ayrı bir parti kuracağız diyorlarsa, kurmaları faydalıdır gerçekten'' dedi.

Şener, ''Ülke felakete gidiyor. Dış politika berbat, içeride ayrıştırmayı bu hükümet derinleştiriyor, kin ve nefret duygularını vatandaşın birbirine karşı tahrik ediyor. Siyasi partileri birbirine uzlaşmaz yapılarmış gibi anlatmaya çalışıyor, kendi seçmeninin kafasına bunu sokmaya çalışıyor'' ifadelerini kullandı.