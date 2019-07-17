AK Partili Öztürk: Hastaneye gidiyorum, hemen 'MR çekelim' diyorlar, illa hastalık icat edecekler

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, sağlık sektöründe canını sıkan bazı meseleler olduğunu belirterek “Hastaneye gidiyorum, efendim gelmişken bir check-up yapalım, MR çekelim, tahlil yapalım diyorlar. İstemiyorum diyorum. Parasını siz ödemeyeceksiniz Meclis ödeyecek, diyorlar. İlla hastalık icat edecekler” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda şehir hastanelerinin işleyişinin tartışıldığı sırada söz aldı.

“Benim de kafamın karıştığı, özellikle sağlık yatırımlarında canımı sıkan işler oluyor" diyen Öztürk, şöyle devam etti:

"Gidiyorsunuz hastaneye, size A'dan Z'ye tahlil yazıyorlar. Yok kanser tahlili, bilmem ne tahlili. Ya, kardeşim, ne gereği var, diyorum. ‘Efendim, siz para ödemiyorsunuz' diyor. Kim ödüyor? Meclis ödüyor. Ya, Meclis de ödese kamu ödüyor, bana illa hastalık mı icat edeceksiniz diye benim de çıkış yaptığım oluyor. Gidiyorsunuz ufak bir mesele için, size diyor ki, ‘efendim, gelmişken bir check-up yapalım' şimdi moda oldu ya. Yok MR çekelim, yok şunu çekelim. İlla bir hastalık buluncaya kadar… Sistemde çok aksayan yerler var.”

'BOŞUNA AMELİYAT YAPILIYOR'

CHP Balıkesir Milletvekili doktor Fikret Şahin de şunları kaydetti:

“Başhekimler toplantı yapıp hekimlere diyorlar ki, ‘Arkadaşlar, MR fazla isteyin, odyo fazla isteyin, tahlili fazla isteyin, gelirimiz artsın. Döner sermayemiz düşük kalmasın.' Başhekimler ciro bazında birbirleriyle yarışıyorlar, ‘ben bu ay 10 trilyon ciro yaptım, geçen aya göre 2 trilyon artırdım' diyorlar. Boşuna ameliyatlar yapılıyor. Ben şahit oldum, hekim olarak vicdanım sızlıyor."