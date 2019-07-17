Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın: 7.5 saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni Esra Elönü'ye hakaret

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, gözaltına alınma sebebinin gazeteci Esra Elönü tarafından açılan bir hakaret davası olduğunu söyledi. Aydın, "7.5 saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni, Esra Elönü’ye hakaret" dedi.

Dün uçaktan inip otele yerleştiği sırada gözaltına alınan ve 7.5 saat gözaltında kalan tiyatrocu Orhan Aydın, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Ayça Han'ın haberine göre Aydın, gözaltı sebebinin Haber7 yazarı ve Ülke TV yorumcusu Esra Elönü tarafından 2016 yılındaki bir paylaşımı gerekçe gösterilerek açılan hakaret davası olduğunu söyledi.

Aydın, savcının tebligat yollamadan, gıyabında gözaltı karar verdiğini ve evine bir tebligat gelmediğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın gerekçesini anlatan Orhan Aydın şunları kaydetti:

“Benim IŞİD dediğim, onlarınsa DAEŞ dediği çeteyi öven bir paylaşımı alıntılayarak yorum yaptım, Esra Hanım da bunun üzerine hakaret davası açmış. Bu ülkede demokrasi, insan hakları, özgürlük mekanizması tıkandı. Düşünce özgürlüğü zaten yok. Bana yapılan şey, bu ülkenin yazarlarına, sanatçılarına, aydınlarına, gazetecilerine, sendikacılarına, işçilerine yapılandan farklı değil... Adalet ancak özgürlükle birlikte gelecek. Hukuk herkes için olduğunda hukuk, adalet herkes için olduğunda adalettir. Gün ola devran döne...”

'TEŞEKKÜR EDERİM'

Aydın, sosyal medya hesabında da açıklamalarda bulundu ve şunları kaydetti:

"7.5 saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni; Esra Elönü’ye hakaret. Bir daha yazayım Esra Elönü’ye hakaret. Gazeteci imiş ve de Yazar imiş! Yanımda durarak, dayanışmalarını ileten tüm insanlığa sevgiyle teşekkür ederim” dedi.

SERBEST BIRAKILDIM.



7.5 saat Karakol ve Savcılık ifadesinin nedeni; Esra Elönü’ye HAKARET.

Bir daha yazayım Esra Elönü’ye HAKARET.

Gazeteci imiş ve de Yazar imiş!



Yanımda durarak, dayanışmalarını ileten tüm insanlığa sevgiyle teşekkür ederim. — orhan aydın (@orhanaydin6) July 16, 2019

​NE OLMUŞTU?

Esra Elönü’nün 2016 yılında sosyal medya hesabından “İslam’a göre IŞİD komutanıyla evlenmek geçerlidir” dediği paylaşımı alıntılayan Aydın, “Alçaklıktır, katilleri övmektir” ifadesini kullanmıştı.