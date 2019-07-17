Bahçeli '3T' gezilerinin ikinci turuna çıkıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumartesi günü Karabük ve Bartın’ı ziyaret edecek, pazar günü ise Karaman’a gidecek.
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Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre gittiği illerde teşkilatla ve vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bahçeli’nin Cumhur İttifakı ile ilgili önemli mesajları da olacak.
Geçen hafta sonu Söğüt, Kütahya, Kastamonu ve Çankırı’ya giden MHP lideri, '3T' gezilerini önümüzdeki hafta Erzincan, Bayburt ve Amasya illerine giderek tamamlayacak.
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