Pucca: Tecavüzcüler fink fink gezerken sadece bir tweet yüzünden senelerce içeride kalacak olmayı aklım almıyor

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda 'uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği' iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Pınar Karagöz, "Tecavüzcüler fink fink gezerken sadece bir tweet yüzünden senelerce içeride olacak olmayı aklım almıyor" dedi.

Kamuoyunda 'Pucca' olarak bilinen Pınar Karagöz, 'uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği' iddiasıyla aldığı para cezası ve 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla ilgili olarak Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuştu.

"Sence sana niye kafayı takıyorlar?" sorusuna Karagöz, "Bilsem. Batı doğduktan sonra oldu bu. Önce 'klasik sosyal medya anne linci' diye düşündüm. Çünkü biliyorsun, internette herkes en mükemmel anne ve o mükemmel anneler, 7/24 telefon başında, başkasının anneliğini sorguluyorlar. Sorgulamakla da kalmıyorlar, aşağılıyorlar. Üstüne boşanma mevzusu oldu, 'Kocanı bile elinde tutamadın'lar başladı. Ben bu kalıbı kabul etmedikçe 'Ben birinin karısı, Batı’nın annesi dışında Pucca’yım. Kadınım, insanım' diye bastırdıkça, bu fazla geldi sanırım" yanıtını verdi.

Arman'ın sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Karagöz'ün bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- İlk davan neydi?

“Hamile kadınlar sokakta yürümesin!” diye bir mevzu vardı, onunla ilgili tweet atmıştım, öyle başladı. Sonra hocanın biri, “Müslüman kadın çalışmaz!” diye bir konuşma yapmış, ona cevap olarak, “Hz. Hatice, zamanın Ceo’suydu!” yazmıştım, onunla devam etti. Sonra oğlumun adını Batı koyduğum için işler, maalesef bugünlere kadar geldi!

- Tüm bunlar manasız değil mi?

Hem de nasıl! Ben de kafayı bana takanlarla gidip konuşmak istiyorum, “Kardeşlerim, ben size ne gibi bir zarar vermiş olabilirim? 12 senedir sosyal medyada kendimi rahatlatmaya çalışan, normal bir insanım. Bana harcadığınız enerjiye yazık...” demek istiyorum...

- Peki ya bu son mesele?

Twitter ilk çıktığı günden beri orada yazıyorum. Benim zamanımda, çok affedersin, Dingo’nun ahırı gibiydi. Bu tweet da o günlerden kalma...

© Fotoğraf : Twitter İYİ Partili Türkkan'dan 'Pucca'ya destek: İçiciyim diyen yırtıyor

Elbette. Ama inan bu tweet’e gelene kadar, o kadar saçma şeyler yazmışım ki! Ben bile bazen şaşırıyorum, “Yuh bunu nasıl yazdın kızım!” diye. Bu tweet’in bu kadar başıma iş açacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Özellikle de özendirme gibi. Evet, saçma sapan bir tweet, kabul ediyorum ama cezası bu olmamalı. Hatta dava açıldıktan sonra bir daha Twitter’a bile girmedim. Soğudum, uzaklaştım. Emsal bir dava olacaksa, para cezasına razıydım zaten ama 5.5 sene hapis cezası... Yok artık! Bu acımasızlık değil de ne! Saçma sapan bir tweet için 5.5 sene hapis, üstüne bir de 66 bin lira para cezası...

- Peki neden böyle bir tweet attın? Orijinal olmak için mi? Sebebi ne?

Diyorum ya, Twitter’da o dönem böyle abuk sorular sorma gibi bir olay vardı. Bu sorunun altında başka sorular da vardı: “Sevgilini tek bir ünlüyle aldatma hakkın var, hangisi?” “Dünya dışında başka gezegende yaşamak zorundasın, hangisi?” O soru da aralarından bir tanesiydi...

- E madem hata yaptığını kabul ediyorsun, niye bu kadar uzattılar?

Bilmiyorum. Sabahın 5’inde evim basılıp, beni yaka paça emniyete götürdükleri zaman da şoka girdim. Meğer “uyuşturucu” kelimesini yazmak yasakmış, gerçekten bilmiyordum. Gazete değil orası, televizyon kanalı değil... Pijamamla yatağın üzerinde, elimdeki telefonla, esneye esneye yazdığım bir mecra... Mahkemeye çıktım, hâkim çok tatlı bir kadındı. Ona da aynen böyle anlattım ama sağ olsun, bana bu cezayı uygun buldu.

© Fotoğraf : Twitter Sosyal medya fenomeni Pucca’ya ‘uyuşturucuya özendirme’ cezası

Bağlayamıyorum. Suç kıyaslama iyi bir şey değil ama dediğin gibi tecavüzcüler fink fink gezerken sadece bir tweet yüzünden senelerce içerde olacak olmayı hâlâ aklım almıyor...

- Sana isnat edilen suç tam olarak nedir?

Uyuşturucuya özendirmek. 2014 ve 2017 yılında attığım tweet’ler yüzünden. Bir tanesi Narcos dizisiyle ilgiliydi. Dizi ülkede gösterimde ama dizi yorumu yapamıyorsun. Garip. Diziyi izleyen, adamın hayatını okuyan özenmiyor ama seneler önce attığım tweet özendirici bulunuyor, öyle diyorlar.