'Profil'le sınır dışı mahkemeden döndü

'Türkiye'ye girişi sakıncalı' denilerek, sınır dışı edilen Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Selçuk Duman hakkındaki karar, idari mahkemece iptal edildi. 'Tespit ya da kanıt' yok denilen kararda, Duman'ın yalnızca havalimanında bir polisin sosyal medya hesaplarından 'profil değerlendirmesi'yle sınır dışı edildiği belirtildi.

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Selçuk Duman, 6 Şubat 2018'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye girerken gözaltına alındı ve sınır dışı edildi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre 17 Temmuz 2018'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvuran Duman, yasağın kaldırılmasını istedi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ise talebi reddetti.

Avukat Seyin Sönmez, işlemin iptali için Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme 10 Ocak 2019'da bu işlemi iptal etti. Kararda Duman'ın, havalimanındaki 'profil' çalışması sonucunda, kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı kapsamında değerlendirilerek ülkeye girişinin engellendiği vurgulandı.

Kararda, "Duman'ın profil değerlendirilmesinin nasıl yapıldığına, çatışma bölgesindeki çatışmalara katılma ihtimali olduğu kanısına nasıl varıldığına dair bilgi ve belge sunulmadığı, tahmine ve öngörüye dayanılarak seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde işlem tesis edilemeyeceği" belirtildi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. Idare Dava Dairesi, kararı 19 Haziran 2019'da onadı.