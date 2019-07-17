Özgür Gündem davası: Önderoğlu, Fincancı ve Nesin beraat etti

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları için 'terör propagandası' suçlamasıyla yargılanan Önderoğlu, Fincancı ve Nesin davanın bugün görülen son duruşmasında beraat etti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi için başlatılan 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği' kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri için 'suç işlemeye tahrik', 'suçu ve suçluyu övme' ve 'örgüt propagandası' suçlamalarıyla 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci- yazar Ahmet Nesin’in yargılandıkları davanın 11. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme Önderoğlu, Fincancı ve Ahmet Nesin'in beraatına karar verdi.

#ÖzgürGündem davasındaki 3 sanığın da beraatine karar verildi. Asılsız suçlamaların düşürülmesinden ötürü çok mutluyuz. 👏🏻👏🏻



Gazetecilerin dava sürecinde gözaltında geçirdikleri süreler için tazminat talep etme hakları var. @ErolOnderoglu @SKorurFincanci #FreeTurkeyJournalists — IPI (@globalfreemedia) July 17, 2019

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