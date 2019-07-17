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13:32 17 Temmuz 2019
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    Yeşim Meltem Şişli

    İBB Genel Sekreter Yardımcılığı'na ilk kez bir kadın atandı

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan ilk kadın oldu.

    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
    İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama
    İBB'den yapılan açıklamada, Şişli'nin 1984'ten bu yana belediyedeki en üst düzey kadın yönetici ve ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı olduğu vurgulandı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli’yi İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atayarak 1984 yılından beri “Büyükşehir” unvanını kullanan İstanbul Belediyesinde bir ilke imza atmış oldu.

    İmamoğlu daha önce “Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz, genel sekreter yardımcıları kadınlar olacak. Daire başkanları ve müdürler keza aynı…Biz cinsiyet eşitliğine de yürekten inanan bir ekibiz” demişti.

    Şişli'ye, İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Kararlar ile Satınalma Daire Başkanlıkları bağlı olacak.  

     

    YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?

    Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Şişli, Türkiye Elektrik İletim AŞ'den (TEİAŞ) 2007 yılında emekli oldu.

    Şişli, daha sonra bazı elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde çalıştı.

    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
    İBB'de 2 atama daha yapıldı
    KİM NEREYE ATANDI?

    Daha önce de İBB Genel Sekreterliği'ne enerji sektöründen Yavuz Erkut, genel sekreter yardımcılığına da Mehmet Çakılcıoğlu atanmıştı. Çakılcıoğlu; Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden sorumlu genel sekreter yardımcısı olmuştu. İstifa eden 1. Hukuk Müşavirliği'ne de Eren Sönmez atanmıştı.

    İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan 28 Haziran günü ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. 

     

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, İBB, Yeşim Meltem Şişli
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