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13:32 17 Temmuz 2019
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    Akşener: Arkadaşların ‘itibarda tasarruf olmaz’ diye bir inancı var malum, değişik bir psikoloji, bir felsefe, idiotloji

    © AA /
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı tarafından iki sene önce yapılan "İtibarda tasarruf olmaz" açıklamasını hatırlattı ve hükümetin ekonomi politikasına eleştiriler yöneltti. Akşener, "Bu arkadaşların ‘itibarda tasarruf olmaz’ diye bir anlayışı, inancı var malum. Değişik bir psikoloji, bir felsefe; idiotloji" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
    © AA /
    Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı
    Sözlerine 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimini anarak başlayan Akşener, "Bundan 3 yıl önce devlet içine yuvalanmış, yuvalandırılmış alçak bir güruhun kalkışmasına tanık olduk. Askerin, polisin, yargının içine sızmış sızdırılmış eli kanlı bir çete Türk devletine kalkışma yaptı. Millet iradesinin tecelli ettiği meclisimizde önerge verdik, sorumlular kimse araştırılsın dedik. 15 Temmuz gecesi tankların önüne dikilerek şehit olan, gazi olan vatandaşlarımıza aziz milletimize sözümüz var" dedi.

    Akşener sözlerine şöyle devam etti:

    - Buradan bir kez daha demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık dolu bir hayat diliyorum. Yalnız bir eksiği de tamamlamayı görev sayıyorum. Türk demokrasisini tamamlama geleneği 17 değil 5 bin yaşında. Bu toprakları kanları ve canlarıyla bize yurt yapan, başta İstiklal savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum.

    - Samsun'da, Sivas'ta, Erzurum'da Conkbayırı'nda destan yazan kahramanlarımıza selam olsun. Bağımsızlığın temellerini atan birinci meclise selam olsun. Allah bize şehitlerimize layık olmayı nasip etsin. Ne yazık ki geçtiğimiz hafta içimizi yakan şehit haberleri ile yüreğimiz yandı. Geçtiğimiz günde Tunceli’de iki yavrumuz teröristlerin döşediği mayın yüzünden hayatını kaybetti. Canım Nupeldam, abilerinle birlikte huzur içinde uyu. Allah'ım Mehmetçiklerimizi muzaffer eyle. Aziz şehitlerimizin ailelerine sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

    © İHA / İHA-AW756359
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    'TAM DOLAR DÜŞECEK GİBİ OLUYOR, DAMAT BİR SUNUM YAPIYOR DOLAR YİNE FIRLIYOR'

    - Geçim derdi altında ezilen, ne yapacağını bilemeyen vatandaşlarımıza iktidar yine hikayeler anlatıyor. Biz hazinenin başından damadı al dedik, o gitti damadın etrafında güvenilir kim varsa görevden alıyor. Döviz ve faiz düşmesin diye her şeyi yapıyor. Tam dolar düşecek gibi oluyor, damat bir sunum yapıyor dolar yine fırlıyor. Faizler düşecek gibi oluyor, Merkez Bankası Başkan Görevden alınıyor. Krizdeki Yunanistan, Pakistan, darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır Türkiye'den daha az riskli görülüyor.

    'DEĞİŞİK BİR FELSEFE: İDİOTLOJİ'

    - Peki faiz nasıl düşer. Öncelikle faiz lobisine olan sevdanızdan vazgeçeceksiniz. Kamu kesiminde çalışanın hakkına, rızkına dokunmadan tasarrufa gitmelisiniz. Neden? Çünkü faiz dediğin şey bir tasarruf yatırım dengesidir. Eğer bir ülkede tasarrufları artırabilirsen o zaman dışarıya muhtaç kalmadan kendi iş dünyana kaynak aktarabilirsin. Peki bu tasarrufu kim yapacak? Devlet ve millet. Sen millette tasarruf yapacak derman bırakmadığına göre o zaman kamuda yani devlette tasarrufa gideceksin. Peki gidiyor musun? Hayır gitmiyorsun? Nereden biliyorum? Çünkü en son gözünü Merkez Bankasının yedek akçesine diktin. 2019 için hedeflediğin bütçe açığına daha ilk 6 ayda ulaştın. Yapacağın itibarlı bir tasarruf planı yatırımcının algısını değiştirir.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
    © AA /
    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'bütçe' açıklaması: İtibarda tasarruf olmaz
    - Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmasını sağlar bu da faizleri düşürür. Bu arkadaşların ‘itibarda tasarruf olmaz’ diye bir anlayışı inancı var malum. Değişik bir psikoloji, bir felsefe; idiotloji. Önce bu felsefeyi bir kenara bırakacaksın Sayın Erdoğan. Bu israf sevdanı bir kenara bırakacaksın. Sayın kayınpeder sayın damat, yalanla dolanla devlet yönetilmez. Artık millete masal anlatmayı bırakın. Gerçekleri milletle paylaşmak zorundasınız. Önce tehlikeyi ortaya koyun ki hep birlikte çözüm bulalım . Teşhisi doğru yapamayan tedaviyi doğru yapamaz. Milletimiz aç aç. Har vurup harman savurmayı bırakın. Devletin acil olmayan projelerini erteleyin. Lüks harcamaları kısın, bir kaç uçağınız satın, bakanlarınızı tarifeli uçakla uçurun bir zahmet. Ballı ihalelere son verin.

    'TÜRKİYE'NİN HAKKINA, HUKUKUNA TECAVÜZ ŞIMARIKLIĞINA 'DUR' DEMEK YERİNE TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?'

    - Değerli milletvekilleri ekonomideki acı tablonun yanında ülkemiz devasa diplomatik sorunlarla da karşı karşıya. Doğu Akdeniz üzerinden yaşananlara bakın. İlan ediyorum ki Akdeniz’deki sondaj çalışmaları Türkiye'nin hakkıdır. Ancak dün yapılan hataları görmezden gelemeyiz. 2000 yılında Türkiye’ye AB'ye girerken veto hakkınızı kullanmadınız. Denktaş’a yaptıklarını unutmadık. Şimdi karşınızda dikiliyor. Ege’de taviz vermeyin dedik. Adalarımızın işgaline sessiz kalırsanız Ege’yi Akdeniz’i toptan kaybederiz dedik. Burnumuzun dibindeki Yunan askerlerini mangal yellerken seyrettiniz. Adasından vazgeçenin denizine sahip olması mümkün mü? Yaptırım kararı alan Avrupa’ya da bir çift sözümüz var. Kendinizi hakkın hukukun beşiği ilan ederken Türkiye'nin hakkına hukukuna tecavüz şımarıklığına dur demek yerine Türkiye'yi cezalandırmaya utanmıyor musunuz?

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    'LÜTFEN EVCİL EDİNDİĞİNİZ HAYVANLARI TERK ETMEYİN'

    - Dalaman ve Fethiye’deki orman yangınları içimizi dağladı. Orman içindeki ağaçların toplamı değil, bir ekosistemdir. Bütünlüklü bir yaşam alanıdır. Kaybettiğimiz ormanları yerine koymamız en az100 yıl gerektiriyor. Allahın gazabı güzelim ormanlarımızı yakanları ve buna paydaş olanların üzerinde olsun. PKK ile arasına mesafe koyamayan PDF içindeki sözde siyasilere sesleniyorum; eğer orman yakanların da sözcülüğünü yapacaksanız, işe ilk olarak logonuzdaki o ağacı yakarak başlayın. Göcek’teki orman yangınını söndürmek neden bu kadar uzun sürdü? İşin içinde imar hesabı mı var? Bir sürü soru havada uçuşuyor. Neymiş uçaklar bozulmuş. Böyle bir aymazlık olur mu? Yüzlerce hektar orman gözümüzün önünde cayır cayır yandı. Yazıklar olsun. İşinizi hakkıyla yapamayacaksanız o koltukta oturmayacaksınız.

    Lütfen evcil edindiğiniz hayvanları terk etmeyin. Gözyaşlarıyla ağlıyorlar biliyor musunuz? Sıcak günlerde kapı önlerine bir kap su, bir kap yemek bırakmayı lütfen unutmayalım.

    Etiketler:
    terk, Evcil Hayvan, Hayvan, Berat Albayrak, Faiz, Dolar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Murat Çetinkaya, AK Parti, İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener
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