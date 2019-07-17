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15:05 17 Temmuz 2019
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    Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada inceleme yapıldı

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20. katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya bakan mahkeme, biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme başlattı.

    Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandığı davanın son celsesinde, mahkemenin vermiş olduğu ara karar gereği Çet'in hayatını kaybettiği Mevlana Bulvarı'ndaki plazada naip hakim gözetiminde bilirkişilerin başlattığı inceleme tamamlandı.

    Şule Çet
    © Fotoğraf : Twitter
    Şule Çet'in ölümüyle ilgili plazadaki biyolojik lekeler incelenecek
    İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çet ailesinin avukatlarından Ferhat Gebeş, 17 Haziran'da yapılan mahal keşfinde bulunan bulgulardan ve şüpheli lekelerden bahsedildiğini belirterek şunları söyledi:

    "Olay yerindeki video kaydı ve fotoğraflarda da aynı şüpheler mevcuttu. Bunlarla ilgili bilirkişilerin ve uzmanların eşliğinde bu şüpheli lekelerden örnekler alınarak detaylı bir çalışma yapıldı. Bunun neticesinde elde edilecek bulguların dosyaya bir seyir katacağına inanıyoruz."

    Gebeş, ilk defa lekelerden örnekler alındığını, vasfı ve niteliği hakkında şu an bilgilerinin olmadığını aktardı.

    İncelenen lekelerin olayın gerçekleştiği 29 Mayıs'tan sonraki görüntülerdeki ve 17 Haziran'da yapılan mahal keşfindeki lekelerin birebir aynısı olduğunu anlatan Gebeş, makam odasının olduğu kısımdaki sehpaların sağ ve solunda bulunan koltukların aralarından ve ofisin iç tarafında bulunan yastık ve duvardaki lekelerden örnekler alındığını söyledi.

    Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

    İddianamede, sanıklar hakkında 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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    Etiketler:
    Ferhat Gebeş, Cinsel saldırı, Cinayet, Adli Tıp Kurumu, inceleme, bilirkişi, Berk Akand, Çağatay Aksu, Şule Çet, plaza, Ankara
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