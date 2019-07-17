İmamoğlu, dört İETT personelini ödüllendirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Temmuz'da Kadıköy'de denize düşen bir vatandaşı kurtaran zabıta memuru ile 15 Temmuz'da Pendik'te bir aracın motoruna saklanan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkaran üç İETT çalışanını ödüllendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda kurtarma operasyonuyla gündeme gelen İETT Kartal İşletme Şefliği’nde görevli İşletme Amiri Veli Bursa, şoförler Ömer Tüfekçi ve Murat Kuyucu ile zabıta memuru Mustafa Gül’ü Saraçhane’deki makam odasında misafir etti.
Dört çalışana birer çeyrek altın hediye eden İmamoğlu, "Hepinizin güzel bir yüreği var. Bu yürekler birleşirse memleketin huzuru büyür. İnsanlar da kendini teminat altında hisseder. İyi ki varsınız. Hepiniz bizim buradaki yol arkadaşlarımızsınız" dedi.
Sözcü'nün haberine göre, İmamoğlu, “Sorumluluk sahibi olan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Vatandaşı hisseden çalışanlarımızdan Allah razı olsun” diyerek, görevlilerden olayı anlatmalarını istedi.
İBB Kartal İşletme Şefliği’nde şoför olarak çalışan Murat Kuyucu, olayı “15 Temmuz günüydü. Hava yağmurluydu. Pendik Güney Yanyol Keresteciler Durağı yakınında bir araç gördük. Duruyordu. Önünde yavru bir kedi gördük. Arkadaşıma, ‘Ömer, şunu alır mısın’ dedim. O da atladı hemen bir hamleyle ezilmesin diye. O esnada üşümüş kedi aracın altına girdi. Oradan da motorun sıcaklığıyla, motorun içine girdi. Veli Bey de sağ olsun yolu kesti kediyi almak için. Ömer de yağmur, çamur demeden arabanın altına girdi. Biz de Ömer kardeşimiz ıslanmasın diye şemsiye tutuyorduk. Arabanın sürücüsü aracının içinde şaşkınlıkla bizi izliyordu. Böyle bir şey olacağını hiç düşünmedik. Ömer arkadaşımızın da bu kadar yürekli olduğunu ben bilmiyordum. Arabanın altından, ‘Ben, bunu çocuklarıma götüreceğim’ dedi” sözleriyle anlattı. Aracın motoruna saklanan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaran Kartal İşletme Şefliği şoförlerinden Ömer Tüfekçi de “Dört çocuğum var. Kediyi kurtarmak isterken benim küçük çocuk geldi gözümün önüne. Kedi de bebek. Girdim arabanın altına. Motorun içine kadar soktum elimi. Her yanım yağ, pas oldu ama olsun” diye anlattı.
İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli zabıta memuru Mustafa Gül de 6 Temmuz’da yaşadığı olaşı şöyle anlattı:
“Kadıköy’de görevliyim. O gün saat 15.30’da görevi devraldım. Resmi araçla bölgemize gidiyorduk. Seyir halindeyken bağırtılar duyduk. Denizde bir vatandaşı çırpınırken gördüm. Arkadaşa yavaşlamasını söyledim. Yavaşlayınca direkt koşup atladım denize. Çırpınan vatandaşı tek başıma kıyıya çıkartamadım. Sivil bir vatandaş da denize atlayıp bana yardımcı oldu, sağ olsun. Onunla beraber kıyıya çıkardık. Çıkardığımızda baygındı hanımefendi. Yan yatırdım, ilk müdahalesini yaptım. O sırada bir vatandaş, ‘Ben doktorum’ diyerek geldi. O da müdahale etti. Kurtardığım vatandaşla konuştuk. Yürürken başı dönmüş, direkt denize düşmüş. Daha sonra ambulans geldi.”
İmamoğlu, “Bu tabii hem vicdan hem sorumluluk. Bizim bir çalışanımızın olması ayrı bir değer, örnek olması açısından. Bunlar bazen spontane gelişir, bazen de sorumluluğun gereği yaparsın; ama güzel bir davranış. Daha önceki görev alanımızda da bu işi önemsiyorduk. Bizim çalışanlarımızın bu ilgisi yayılsın. O yüzden gerçekten teşekkür ederim sizlere. Hepinizin güzel bir yüreği var. Bu yürekler birleşirse memleketin huzuru büyür. İnsanlar da kendini teminat altında hisseder. İyi ki varsınız. Hepiniz bizim buradaki yol arkadaşlarımızsınız. Hem sizleri tanımak hem sarılmak hem de kutlamak için davet ettim” dedi. İmamoğlu, İBB personelini, birer çeyrek altınla ödüllendirdi.
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