Hrant Dink davasında Tuncel, Samast ile Hayal'e hapis cezası

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı.
Sanık Yasin Hayal, 'Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ogün Samast ise 'Silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diğer 4 sanık da çeşitli cezalara çarptırıldı, 2 sanığın ise beraatine hükmedildi.
TUNCEL: BUNUN BEDELİNİ KARARI ALDIRTANLARA SORDURTACAĞIM
Basın mensuplarının soruları üzerine Tuncel, "Karar hukuksuz bir karar. Diyebilecek bir şey yoktur. Mahkeme kararı kesinlikle yasaya aykırıdır. Ergenekon'u çökerttiğim herkes tarafından bilinmektedir. Aynı yapı bu cezayı vererek beni cezaya bağlamıştır. Herkes Erhan Tuncel'in kim olduğunu biliyor. Bunun bedelini de bu kararı aldırtanlara sordurtacağım" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)