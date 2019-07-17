Kayıt
19:43 17 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İnternetten bilet alıp 48 saatte gelen turistler pişman oldu: 'Bizi dolandırdılar'

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 114

    Antalya’da sahil kenarında 16-22 Temmuz tarihleri arasında sürecek festivale gelen yaklaşık 7 bin İran ve Türk vatandaşı, etkinliklerin ve organizasyonun yetersiz olması nedeniyle mağdur olduklarını ileri sürdü. 2 günlük yoldan gelen İran uyruklu turistler kalacak çadır ve yiyecek bulamayınca valizleriyle yeniden dönüş yoluna geçti. 

    Konyaaltı ilçesi Kemer yolu üzerindeki Büyük Çaltıcak Kamp ve Mesire Alanı’nda, 7 gün sürecek olacak festivalde, onlarca konserin yanı sıra, ATV, yat, rafting, ücretsiz yemek ve çeşitli aktiviteler yer alıyordu.

    İddiaya göre internet üzerinden başvuru yapıp, ödemeleri aylar öncesinden yapan İranlı turistler dün sabah saatlerinde alana ülkelerinden 48 saatlik otobüs yolculuğuyla geldi.

    İranlı turistler alanda bulunan çadır sayısının yetersizliği nedeniyle girişlerde sorun yaşadı. İçeriye girebilenler ise çadırlarını bulamadı. Biletlerini tur şirketi üzerinden aldıklarını belirten turistler ile görevliler arasında tartışma çıktı.

    Jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Vaat edilen hiçbir etkinliğinin yapılmadığını ve mağdur edildiklerini ifade eden İranlı turistler sabah saatlerinde valizlerini toplamaya başladı. Binlerce İranlı turist etkinlik alanı karşısında park halinde bulunan otobüslerine döndükleri görüldü. Bazı turistlerin çadırlarında bazılarının ise etkinlik alanı kenarında endişeli şekilde bekledikleri gözlemlendi. Tüm çabalarına rağmen yetkili mercilere ulaşamayan turistlerin bazıları otobüsleriyle, bazıları taksilerle, bazıları otostopla alandan ayrıldılar.

    • İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte gelen turistler pişman oldu:
      © İHA /
    • İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte gelen turistler pişman oldu:
      © İHA /
    • İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte gelen turistler pişman oldu:
      © İHA /
    • İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte gelen turistler pişman oldu:
      © İHA /
    1 / 4
    © İHA /
    İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte gelen turistler pişman oldu:

    '1500 TL VERDİK'

    İranlı turist Seher Peniri, “Her şey çok kötü. Verilen sözlerde durulmadı. Hiçbir şey umduğumuz gibi çıkmadı. Ulaşım ve konserlere 1500 lira verdik. Turlar, konserler iptal oldu. Su, yatacak yer yok. Kendimiz çadır yaptık. Bir İranlı sanatçının yanı sıra başka sanatçılar da sahne alacaktı. Kendi paramızla yeniden otele gidiyoruz. Rezil olduk" dedi. 

    'ETKİNLİKLER OLMADI'

    İranlı Kaver Amiri, festivalin çok kötü çıktığını belirterek, ”Verdikleri çadırda su geçirdi. Arkadaşlarımın kalacak yeri yoktu. Verdikleri yemekler de kötüydü. Etkinliklerin hiçbiri olmadı. Bizi bir başımıza bıraktılar, sorumlu arıyoruz. Kimse bize yardımcı olmadı, kendi imkanlarımızla otel bulmaya çalışıyoruz. 6 bin İranlı arkadaşım vardı” diye konuştu. 

    'BİZİ DOLANDIRDILAR'

    İranlı Mihran Sacidi, tur rehberi olduğunu ifade ederek, “50 kişiyle sabah bölgeye giriş yaptık. Burada çeşitli etkinlikler olacaktı. Ama ortada bir şey yok. Bizi dolandırdılar. Kişi başı neredeyse bin 500 lira verdik. Kadınlar, çocuklar dışarıda yattı. Gece ayaz vardı. Şuan İran’a gitmek zorundayız. İki gün yolculukla buraya gelmiştik ama rezil olduk” dedi. 

    'KİMSE İLGİLENMEDİ'

    Hisu Abidini, iki gün yolculuğun ardından Antalya’ya geldiklerini ifade ederek, ”Hiçbir yetkili yok her şey berbat. İçecek su bile yok, yemek zaten yok. Bizimle kimse ilgilenmedi" diye konuştu. 

    Alanın işletmecisi Serkan Cephaneci ise organizasyon firmasının yükümlülüklerini yerine getirmediğinin altını çizerek, “Buradaki insanlar mağdur edildi. Bizde mağduruz, ödemelerimiz yapılmadı. Biz kendi imkanlarımızla insanlara yardım etmeye çalıştık” ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    Bilet, İran, Turist, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünyan en güvenli şehirleri listesinde suç oranı sadece yüzde 18,12 olan Eskişehir 10. sıraya yerleşti.
    Eskişehir dünyanın en güvenli şehirleri listesinde ilk 10’da
    Karikatür
    NATO Parlamenter Asamblesi için hazırlanan rapor: 'Türkiye'deki üs dahil dahil 6 yerde ABD'nin nükleer silahları var'
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet