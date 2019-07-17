Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi

Demirtaş'ın ve avukatlarının dava dosyasına gelen bilgi ve belgelere karşı diyeceklerinin sorulmasından sonra Cumhuriyet savcısından tutukluluk değerlendirmesi için mütalaası soruldu.
İddia makamı, sanık Demirtaş'ın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması, atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunması ve atılı suçların ceza üst sınırları gereğince tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mütalaaya karşı söz verilen Demirtaş, mütalaayı ciddiyetsiz bulduğunu ve kabul etmediğini dile getirerek, tahliyesini talep etmeyeceğini söyledi.
Sanık avukatlarının da beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.
Heyet, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 2 ve 3 Eylül'e erteledi.
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