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21:14 17 Temmuz 2019
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    TBMM, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştıracak

    © AA /
    Türkiye
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    TBMM Genel Kurulu'nda, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

    © AA /
    Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleri Meclis'te görüşülecek
    TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önerisi görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede 12 Nisan 2018'de yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümünün Parlamentoyu derinden üzdüğünü söyledi. Muş, "Çeşitli zamanlarda bir araştırma komisyonu kurulmasıyla alakalı talepler burada gündeme getirildi ve bugün bütün grupların ittifakıyla bu komisyonun kurulmasıyla alakalı adımları atıyoruz ve hem Rabia Naz isimli yavrumuzun hem de buna benzer şüpheli çocuk ölümleriyle alakalı bu komisyonumuz titizlikle çalışacaktır ve bu olaylarla alakalı arka planda ne var, ihmal var mı, farklı konular var mı; bunların tüm detayları çıplaklığıyla ortaya çıkarılacaktır ve bunlar TBMM'ye sunulacaktır" dedi.

    CHP'Lİ ÖZKOÇ: FERYADA KULAK VERECEĞİZ

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Bir baba, bir anne evladını evlerinin önünde gördüler ve o günden itibaren bir hukuk mücadelesi başlattılar. Milletin vekili olarak bu babanın ve bu annenin feryadına kulak vereceğiz. Kurduğumuz komisyonlar sonuna kadar gidecekler, karşılarına kim çıkarsa çıksın onu hukuk karşısına getirip, yargılanmasını sağlayacaklar ve böylece bir anne-baba sadece kendileri için değil, tüm Türkiye için adaleti yerine getirmiş olacak" diye konuştu.

    Rabia Naz ile babası Şaban Vatan
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    İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: ÇOK İSABETLİ BİR KARAR

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Rabia Naz konusunun Türkiye'de ciddi şekilde tartışıldığını ifade ederek, "Ölümünün üzerinde çok ciddi şüphelerin yoğunlaştığı bir evladımızın arkasından Meclis'te defalarca konuşulmasına rağmen şu ana kadar çok bir mesafe alamamıştık. Dolayısıyla, bugün bütün partilerin ortak önerisiyle bu araştırma komisyonunun kurulması çok isabetli bir karar olmuştur" dedi. 

    MHP'Lİ ENGİNYURT: ÇOK ANLAMLI OLDU

    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde Rabia Naz Vatan da bilinmeyen bir şekilde hayatını kaybetmiştir. Son yıllarda çocuk ölümlerinin ve tecavüzlerinin vahşi bir şekilde arttığı ülkemizde bu konuda bütün partilerin ortak kararıyla araştırma komisyonu kurulmasını hakikaten çok anlamlı bulduğumu tekrar ifade ediyorum" diye konuştu.

    HDP'Lİ KERESTECİOĞLU: MEMNUN OLDUK

    HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, komisyonun kuruluyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu komisyonun gerçekten etkin çalışması gerektiğini, komisyon üyesi olacak bütün partilerden arkadaşların bu duyarlılıkla davranacağına inancımızı da belirtmek istiyoruz. Türkiye kamuoyunun vicdanı bir nebze olsun bugün TBMM'nin bu kararıyla rahatlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

    Görüşmelerin ardından, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

    Etiketler:
    çocuk ölümü, Araştırma, TBMM, Rabia Naz Vatan
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