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22:44 17 Temmuz 2019
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    Şener'in 'Abdullah Gül' önerisine Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yanıt

    © AA / Esra Hacıoğlu
    Türkiye
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    Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezin basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, dış politikada son zamanlardaki gelişmelerin Türkiye’yi yalnızlığa mahkûm ettiğini savundu. Karamollaoğlu, hükümetin yalnızlıktan kurtulmanın yolunu bulamadığını belirterek, şunları söyledi.

    Abdüllatif Şener
    © AA /
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    Karamollaoğlu, “Düne kadar dua ettikleri, destek verdikleri merciler şimdi bugünkü hükümetin karşısına çıkıyor. Dost olmamız gereken ülkelerle mesafe koyuyoruz hâlâ aramıza. Irak’ta yaşanan hadiselerin temelinde bu iktidarın başlangıçta aldığı yanlış kararlar var. 1,5 milyon insan katledildi. Bunun vebalini kim ödeyecek? Elbette bu karara destek verenler ödeyecek. Suriye bu hale geldi. Kim bunun vebalini üstleniyor? Suriye’nin bu duruma gelmesini sağlayanlar. Ege adalarında haklarımızı kaybettiğimiz şimdi ciddi manada iddia ediliyor. Hükûmetten ciddi bir ses yok. Açık denizlerde doğal gaz arıyoruz. Bulduğumuz iddia ediliyor. Bulsak ne yazar, kim alacak? Biz bunu kiminle birlikte yapacağız? İşte Amerika işte Rusya işte Avrupa Birliği işte Çin, nereye giderseniz gidin bağlanacağımız bir ülke yok” diye konuştu. 

    S-400 AÇIKLAMASI

    Karamollaoğlu, S-400’lerin alınmasını başından beri desteklediklerini kaydederek, "Dönülmemesi gerekir’ dedik hükümeti de bu noktada kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Geri dönmediler, kararlılık gösterdiler. Ama şunu da ifade ettik; S-400, S-400’den ibaret değildir. S-400 dediğiniz zaman onun altyapısını da oluşturmak mecburiyetindesiniz. Bu bir bütündür. Niye biz kendimiz T-400’ü yapmıyoruz. Bizim bugüne kadar T-200, T-300’ü yapmamız gerekirdi. ‘T’ nedir? ‘T’ Türkiye. Başkasına muhtaç hale düşerseniz bizi bin bir türlü provokasyonla tehdit ederler" dedi.

    © AFP 2019 /
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    'HER NOKTADA AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYABİLİRİZ'

    Karamollaoğlu, bir gazetecinin CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in, “Sayın Gül ve Babacan orada burada dolaşmasınlar, hep birlikte gelsinler Saadet Partisi’nin çatısı altında düzgünce siyaset yapsınlar” sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

    “Abdüllatif Bey’e teşekkür ediyoruz. Saadet Partisi bugüne kadar izlemiş olduğu politikalarla, ortaya koyduğu fikirlerle, ülkemizin geleceği konusunda en ciddi stratejileri belirleyen siyasi partidir diye düşünüyorum. Benimle aynı görüşü her zaman paylaşan, bana övgü yağan insanlardan benim eksiklerimi düzeltme şansım olmaz. Onun için farklı fikir ve düşüncelere ihtiyaç var. Yarın Türkiye’de bir değişiklik bekleniyorsa bunun ancak Saadet Partimizin etrafında bir kenetlenmeyle sağlanacağına inanıyoruz. Tabii bunları yaparken biraz önce de belirttiğim gibi her noktada aynı düşüncede olmayabiliriz. Ama bir araya gelir meseleleri müzakere ederiz, buna her zaman açığız”.

    Etiketler:
    CHP, Saadet Partisi, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Abdüllatif Şener
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