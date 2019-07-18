İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Kişisel Twitter hesabında Kaftancıoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu hem benim hem milyonlarca partilimizin güvenilir yol arkadaşı. İyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir doktor ve iyi bir dost. Ülke ve millet sevgisine de şahsen tanığım. Bugün, adalet duygusunun yara almayacağı bir sonuçla, Çağlayan’dan ayrılması en büyük temennim" dedi.
Canan Kaftancıoğlu hem benim hem milyonlarca partilimizin güvenilir yol arkadaşı. İyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir doktor ve iyi bir dost. Ülke ve millet sevgisine de şahsen tanığım. Bugün, adalet duygusunun yara almayacağı bir sonuçla, Çağlayan’dan ayrılması en büyük temennim. pic.twitter.com/LnbLBDqrIL— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 18, 2019
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