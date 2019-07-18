Instagram'da yeni dönem: 7 ülkede testler başladı

Instagram, kullanıcılar üzerindeki ‘baskıyı azaltmak için’ aralarında Avustralya ve Japonya’nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki paylaşımlarda ‘beğeni’ sayısını deneme amaçlı gizlemeye başladı. Twitter bazı kullanıcılar bu özelliği beğenirken bazıları ise #InstagramDELETE etiketi ile beğenmediğini dile getiriyor.
Kullanıcılar, ‘diğerleri’ ifadesine bakar paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek. Sosyal medyanın özellikle gençler arasında özgüven kaybı ve ‘yetersiz oldukları’ hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor. Instagram bu kaygılar doğrultusunda kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.
We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:— Instagram (@instagram) July 17, 2019
✅ Australia
✅ Brazil
✅ Canada
✅ Ireland
✅ Italy
✅ Japan
✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka
Instagram yetkilileri Mayıs ayında Kanada’da başlayan deneme sürecinin Perşembe gününden itibaren Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya, Japonya ve Brezilya’da da uygulanacağını söyledi. Instagram Avustralya ve Yeni Zelanda sorumlusu Mia Garlick yazılı açıklamasında “Bu denemenin, paylaşımların kaç beğeni aldığı baskısını ortadan kaldıracağını umuyoruz” dedi.
Garlick, amacın kullanıcıların ‘yargılandıkları’ hissini azaltmak ve ‘beğeni sayısından çok anlatmak istedikleri hikâyelere odaklanmalarını sağlamak’ olduğunu söyledi.
We want your friends to focus on the photos and videos you share, not how many likes they get. You can still see your own likes by tapping on the list of people who've liked it, but your friends will not be able to see how many likes your post has received.— Instagram (@instagram) July 17, 2019
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