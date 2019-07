Rabia Naz'ın babası: Çocuk cinayetlerinin aydınlığa çıkacağına inanıyorum, kurulan komisyon bizim için umut ışığı

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz başta olmak üzere çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te komisyon kurulması kararı alındı. Komisyon AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak kararıyla kuruldu. 12 kişiden oluşacak Komisyon 3 ay çalışacak, gerektiğinde şehir dışında da görev yapacak.

Yaklaşık 15 aydır çocuğunun ölümünün aydınlatılması için mücadele eden, sosyal medyada başlattığı kampanyalarla destek isteyen ve bu süreçte hakkında davalar açılan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, "Kurulan komisyon bizim için bir umut ışığıdır" dedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Rabia Naz’ın ölümünün ardından çeşitli iddiaları gündeme getiren Şaban Vatan hakkında suç duyurusunda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin de aralarında bulunduğu bir grup milletvekili nisan ayında meclis araştırması açılmasını talep etmişti. HDP’nin 14 Haziran’da Meclis’e sunduğu araştırma önergesi ise AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedilmişti.

‘BUGÜNE KADAR VERMİŞ OLDUĞUMUZ MÜCADELENİN MEYVESİ’

Tüm kamuoyunun Rabia Naz’ın ölümüne karşı sesini yükselttiğini hatırlatan Şaban Vatan daha önce Meclis’e sunulan araştırma önergesinin reddedildiğini belirterek şunları söyledi:

"Rabia Naz cinayetinin araştırılması Meclis’e öneri olarak sunulmuş ama reddedilmişti. Tüm siyasi parti temsilcilerinden oluşan 12 kişilik bir komisyonun bunu incelemesi samimi ve adaletli bir inceleme süreci ortaya çıkaracaktır. Tüm çocuk cinayetlerinin ele alınarak hareket edilmesi, bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelenin meyvesidir. Hem Rabia Naz’ımızın hem de diğer çocuk cinayetlerinin de aydınlığa çıkacağına inanıyorum. Kurulan komisyon bizim için bir umut ışığıdır."

'BÜTÜN MÜCADELEYİ ÇOCUKLARIMIZ ÖLMESİN DİYE VERDİK'

Meclis çatısı altında Rabia Naz ile birlikte diğer çocuk cinayetlerinin de araştırılmasının oldukça önemli olduğunu belirten Vatan, "Rabia Naz’ımız geri gelmeyecek ama onun ardından başlattığımız adalet arayışı bütün çocuklarımızın adaleti olacak. Bütün mücadeleyi çocuklarımız ölmesin, onların adaleti sağlansın diye verdik. Bu süreçte yaşanan adaletsizlikler karşısında herkesin veremeyeceği bir mücadele verdik. Görüyorum ki benim bu mücadelem herkesin mücadelesini aydınlatacak. İnsanların başına bu gibi haller geldiğinde, sokaklara düşmeden, perişan olmadan hukukun çalışıp adaletin tecelli etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin komisyon kurulması kararı alan TBMM’nin 2. Dönem 2. Yasama Yılı bir değişiklik olmadığı takdirde bu hafta sona erecek ve Meclis iki buçuk ay tatile girecek.

Komisyonun bir an önce zaman kaybetmeden çalışmaya başlamasını talep eden Şaban Vatan, "Bu 12 kişi hiç beklemeden çalışmaya başlamalı. Biz aileler olarak perişan olduk. Aylarca gece gündüz demeden, sabahlara kadar mücadele verdik. Bugün verilmek istenen tatil her şey aydınlığa çıktıktan sonra da verilebilir. Bu komisyonun hemen kurulmasını ve çalışmalarının hemen başlatılmasını talep ediyoruz. Yine beklemeyelim. Umudumuz kesilmesin. Şu an yeşermiş olan umudumuzu karartmasınlar" ifadelerini kullandı.