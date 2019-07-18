TRT çalışanlarına 'Karlov cinayeti' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında biri eski, 6 TRT çalışanı FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Ankara’da katıldığı bir sergi açılışında uğradığı suikast sonucu 19 Aralık 2016'da öldürülmüştü.
© Fotoğraf : Twitter
Suikast sırasında çekilen görüntüler TRT yayını üzerinden medyaya yayılmıştı.
Görüntülerde suikast anına ilişkin görüntülerin yanısıra tetikçi polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikast sonrası söyledikleri de yer alıyordu.
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