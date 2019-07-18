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10:51 18 Temmuz 2019
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Kadifekale'de üretici pazarı açıyor

    © İHA / İHA-AW757260
    Türkiye
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    Seçim çalışmaları sırasında her ilçede üretici pazarı açmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konudaki ilk adımı Kadifekale'de atıyor. Her cumartesi Kadifekale surları içinde kurulacak Pagos Üretici Pazarı 20 Temmuz'da açılıyor.

    Yerel seçimler öncesi üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturacak üretici pazarlarını kent genelinde yaygınlaştıracaklarını söyleyen Tunç Soyer ilk adımı Kadıfakele’de atıyor.

    Kadifekale'nin tarihi surları içinde 20 Temmuz'dan itibaren her cumartesi kurulacak Pagos Üretici Pazarı, Kadifekale'yi de yeniden kentin cazibe merkezlerinden biri yapacak.

    ​Kadifekale'den 90 kadın üretici, İzmir genelinden 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunacağı pazarda meyve sebzeden peynir, bal ve zeytinyağı gibi ürünlere, tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar çok zengin bir ürün çeşitliliği olacak.

    Civar bölgelerden gelecek küçük üreticilere lojistik destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlinin pazara kolay ulaşabilmesi için de Konak Bahribaba otobüs durağından Kadifekale’ye giden 33 numaralı hattın 15 dakikada bir hareket edeceğini duyurdu. İzmirliler'i kentin en önemli değerlerinden Kadifekale ile yeniden buluşturacak üretici pazarı, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlere de ev sahipliği yapacak. 

    BÖLGE KADINLARI İÇİN ÜRETİCİ KOOPERATİFİ

    29 Haziran'da Kadifekale'de temizlik seferberliği başlatarak vatandaşla beraber sokakları süpüren Başkan Tunç Soyer, bölgede oturan kadınları kendi mahallelerini temizlemek için belediyede istihdam edeceklerini, kadınların evlerde yaptıkları midyeleri satacakları bir restoran açacaklarını, ayrıca bölgeye bir Teleferik kazandırmayı hedeflediklerini söylemişti.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : İHA
    Soyer, sözünü tuttu
    Kadifekale’yi, bölge halkını da işin içine katarak kalkındıracaklarını vurgulayan Soyer, öncelikle kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi için çalışacaklarının altını çiziyor. Bu kapsamda Kadifekaleli kadınları içine alacak bir üretici kooperatifi kurmak üzere çalışmalar başlatıldı. Kooperatif çatısı altında üretmeye başlayan kadınlara, zaman içinde üretimlerini çeşitlendirebilecekleri eğitimler verilmesi de planlanıyor. 

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, antik kaynaklarda Pagos olarak adlandırılan Kadifekale'nin yeniden kentin cazibe merkezi olması için kapsamlı bir program da başlatacak.

    Bu kapsamda Kadifekale’nin tarihi ve doğal dokusunun yenilenmesi, Antik Roma Tiyatrosu'nun ortaya çıkarılması için çalışmalar hızlandırılacak. Pagos Üretici Pazarı'nın yanı sıra bölgede kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlenecek. Böylece kentin refahını tarihinden ve köklerinden gelen güçle artırmak, refahı kentin kılcallarına yaymak, İzmir'i bir kooperatifler şehri haline getirmek ve kadınları ekonomiye dahil etmek gibi pek çok hedef Kadifekale örneğinde hayat bulacak. 

    Etiketler:
    kooperatif, Pazar, üretici, Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale, İzmir
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