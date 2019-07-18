Selvi: Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı değil, siyasi hedefidir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Selvi, "FETÖ, 15 Temmuz’u Erdoğan’ı ortadan kaldırmak için yaptı. 15 Temmuz’da helikopterler Erdoğan’ı ele geçirmek üzere Marmaris’e indi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne değil" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "15 Temmuz’un siyasi ayağı kim?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Her 15 Temmuz geldiğinde CHP’nin ‘15 Temmuz tamam ama şu FETÖ’nün siyasi ayağına gelelim’ demesini bekliyorum. Biliyorum ki ardından Kılıçdaroğlu’ndan ‘FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı o sarayda oturan zattır’ sözü gelecek. Hiç yanılmadım" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

"Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı değil, siyasi hedefidir.

FETÖ, 15 Temmuz’u Erdoğan’ı ortadan kaldırmak için yaptı.

15 Temmuz’da helikopterler Erdoğan’ı ele geçirmek üzere Marmaris’e indi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne değil.

FETÖ’nün siyasi ayağı yok mu? Medya ayağı, ticaret ayağı, yargı ayağı, polis ayağı, darbeci ayağı olduğu gibi siyasi ayağı da var. Peki ortaya çıkarılmamalı mı? Çıkarılmalı.

Ama bunun doğru yerde aranması gerekiyor.

Bunun 15 Temmuz’u gölgelemeden yapılması gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz’un içinde bu millet var. Muhalefet yapacağım diye bu temiz mücadelenin kirletilmemesi lazım.

15 TEMMUZ’UN SİYASİ AYAĞI

Sadece o değil, 15 Temmuz’un siyasiyi ayağının da ortaya çıkarılması lazım.

Darbe başarılı olsaydı, başbakan kim olacaktı, cumhurbaşkanlığı koltuğuna kim oturacaktı? Bakanlar Kurulu kimlerden oluşacaktı? Herhalde devirmek için darbe yaptıkları Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmayacaklardı.

15 Temmuz’un üçüncü yılında hâlâ karanlıkta kalan noktalar var.

Darbenin lideri Pensilvanya’da ikamet ediyor. Adil Öksüz, darbe planlarını sunmak ve son talimatları almak üzere Türkiye ile Pensilvanya arasında mekik dokuyor. Peki CIA’in bundan haber olmuyor mu? Afrika’nın ücra bir köşesindeki kabile savaşlarını takip eden CIA’in kendi kucağında pişen darbeden haberi olmuyor mu?

Darbecilerle NATO arasındaki ilişkiler de aydınlatılamadı. Hava Kuvvetleri eski komutanı Akın Öztürk, İzmir’de tatilde olmasına rağmen neden NATO karargâhı ile bu denli yoğun görüşmeler yapıyor?

Sahi, FETÖ laikliğin ve Atatürkçülüğün kalesi olarak görülen TSK’da nasıl bu kadar güçlendi? Savaş uçaklarını kaldırıp tankları yürütecek, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını derdest edecek hale geldi?

Darbeyi yapanların FETÖ’cü generaller, TSK’ya ne zaman girdi? Darbeyi yapan generaller 1986 girişliler. Peki o tarihte Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da Genelkurmay Başkanı kim? Erdoğan mı? Darbenin lideri Kenan Evren,cumhurbaşkanı. 12 Eylül yönetimi var. ANAP iktidarı işbaşında. Bir general kaç yılda yetişiyor? En az 25-30 yıl. Peki bu 25-30 yılda sadece Erdoğan mı var?

Bu yapı 12 Eylül’de darbecilerle, sonra ANAP’la, sonra DYP’yle, sonra Ecevit’le iyi geçindi. 28 Şubat’ın ise payandası oldular. TSK’daki en geniş örgütlenmelerini 28 Şubat’ta yaptılar. Bunda laiklik uğruna seçilmiş hükümeti deviren 28 Şubatçıların sorumluluğu yok mu? AK Parti ile de iyi ilişkiler kurdukları dönemler oldu.

Ne zaman? 2007’de muhtıra verildiğinde, 367 kararı çıktığında, AK Parti’ye kapatma davası açıldığında. AK Parti kapatılacak, Erdoğan siyasi yasaklı hale getirilecekti. O zaman kurulan ve Ergenekon sürecinde devam eden bir ilişki oldu.

FETÖ’YLE MÜCADELENİN MİLADI

Erdoğan FETÖ’yle mücadeleyi ne zaman başladı? 2011 seçimlerine giderken 100 FETÖ’cü milletvekili olmak için AK Parti’ye başvuruda bulunmuştu. Erdoğan, sadece 2 kişiyi aday gösterdi. 2013’te dershaneler tartışması başlayınca hedeflerinin en az 70 milletvekilini Meclis’e sokup, sonra istifa ettirerek hükümeti düşürmek olduğu anlaşıldı. Erdoğan, ‘Burada iki yapı var. Biri hizmet edenler, diğerleri ise karışık ilişkiler içinde olanlar’ diyen bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’na ’Gülen hangi tarafta’ diye sormuş ’Pisliğin tam içinde, ortasında ve başında’ diye cevabı yine kendisi vermişti.

12 Eylül’de Kenan Paşa ile 28 Şubat’ta Atatürkçü generallerle anlaşan, hangi parti iktidar olduysa onun kanatlarında büyüyen, Ecevit’e dahi kendini MGK’da savundurmayı başaran FETÖ, Erdoğan’ı neden hedef aldı? Bir dönem daha sabretse Genelkurmay Başkanı ve kuvvet Komutanlıkları onlardan olabilirdi? Başbakan’ın ofisine dinleme cihazlarının konulması, bakanların telefonlarının dinlenmesi 2009 tarihinde başlıyor. Neden 2009? Çünkü 2009’de Erdoğan, İsrail’e ’One minute’ çekmişti. Yahudi lobisi Erdoğan’ın kalemini kırdı. İhaleyi de Pensilvanya’da besledikleri FETÖ’ye verdiler.

Erdoğan’ı 7 Şubat’ta, 17-25 Aralık’ta yargı darbeyi ile devirmek istediler. Başarılı olamadılar. 15 Temmuz’da ise ortadan kaldırmak için ’altın vuruşu’ yaptılar. Ama başaramadılar.

FETÖ’nün siyasi ayağını merak edenler 15 Temmuz’un siyasi ayağını da merak ediyorlar mı acaba? Sahi 15 Temmuz başarılı olsa darbenin başbakanı kim olacaktı?"