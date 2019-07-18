Kayıt
10:52 18 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşmasına katılarak vatandaşlara hitap etti.

    Selvi: Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı değil, siyasi hedefidir

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Selvi, "FETÖ, 15 Temmuz’u Erdoğan’ı ortadan kaldırmak için yaptı. 15 Temmuz’da helikopterler Erdoğan’ı ele geçirmek üzere Marmaris’e indi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne değil" ifadesini kullandı.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "15 Temmuz’un siyasi ayağı kim?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Her 15 Temmuz geldiğinde CHP’nin ‘15 Temmuz tamam ama şu FETÖ’nün siyasi ayağına gelelim’ demesini bekliyorum. Biliyorum ki ardından Kılıçdaroğlu’ndan ‘FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı o sarayda oturan zattır’ sözü gelecek. Hiç yanılmadım" ifadesini kullandı.

    Abdullah Gül
    © AA / Arşiv
    Abdullah Gül'ün 15 Temmuz videosu 3 yıl sonra paylaşıldı
    Selvi şöyle devam etti:

    "Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı değil, siyasi hedefidir.

    FETÖ, 15 Temmuz’u Erdoğan’ı ortadan kaldırmak için yaptı.

    15 Temmuz’da helikopterler Erdoğan’ı ele geçirmek üzere Marmaris’e indi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne değil.

    FETÖ’nün siyasi ayağı yok mu? Medya ayağı, ticaret ayağı, yargı ayağı, polis ayağı, darbeci ayağı olduğu gibi siyasi ayağı da var. Peki ortaya çıkarılmamalı mı? Çıkarılmalı.

    Ama bunun doğru yerde aranması gerekiyor.

    Bunun 15 Temmuz’u gölgelemeden yapılması gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz’un içinde bu millet var. Muhalefet yapacağım diye bu temiz mücadelenin kirletilmemesi lazım.

    15 TEMMUZ’UN SİYASİ AYAĞI

    Sadece o değil, 15 Temmuz’un siyasiyi ayağının da ortaya çıkarılması lazım.

    Darbe başarılı olsaydı, başbakan kim olacaktı, cumhurbaşkanlığı koltuğuna kim oturacaktı? Bakanlar Kurulu kimlerden oluşacaktı? Herhalde devirmek için darbe yaptıkları Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmayacaklardı.

    15 Temmuz’un üçüncü yılında hâlâ karanlıkta kalan noktalar var.

    © AA / Gökhan Balcı
    Buldan: 15 Temmuz darbe girişimiydi ama dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla demokratik siyasete de darbe yapıldı
    Darbenin lideri Pensilvanya’da ikamet ediyor. Adil Öksüz, darbe planlarını sunmak ve son talimatları almak üzere Türkiye ile Pensilvanya arasında mekik dokuyor. Peki CIA’in bundan haber olmuyor mu? Afrika’nın ücra bir köşesindeki kabile savaşlarını takip eden CIA’in kendi kucağında pişen darbeden haberi olmuyor mu?

    Darbecilerle NATO arasındaki ilişkiler de aydınlatılamadı. Hava Kuvvetleri eski komutanı Akın Öztürk, İzmir’de tatilde olmasına rağmen neden NATO karargâhı ile bu denli yoğun görüşmeler yapıyor?

    Sahi, FETÖ laikliğin ve Atatürkçülüğün kalesi olarak görülen TSK’da nasıl bu kadar güçlendi? Savaş uçaklarını kaldırıp tankları yürütecek, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını derdest edecek hale geldi?

    Darbeyi yapanların FETÖ’cü generaller, TSK’ya ne zaman girdi? Darbeyi yapan generaller 1986 girişliler. Peki o tarihte Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da Genelkurmay Başkanı kim? Erdoğan mı? Darbenin lideri Kenan Evren,cumhurbaşkanı. 12 Eylül yönetimi var. ANAP iktidarı işbaşında. Bir general kaç yılda yetişiyor? En az 25-30 yıl. Peki bu 25-30 yılda sadece Erdoğan mı var?

    Bu yapı 12 Eylül’de darbecilerle, sonra ANAP’la, sonra DYP’yle, sonra Ecevit’le iyi geçindi. 28 Şubat’ın ise payandası oldular. TSK’daki en geniş örgütlenmelerini 28 Şubat’ta yaptılar. Bunda laiklik uğruna seçilmiş hükümeti deviren 28 Şubatçıların sorumluluğu yok mu? AK Parti ile de iyi ilişkiler kurdukları dönemler oldu.

    Ne zaman? 2007’de muhtıra verildiğinde, 367 kararı çıktığında, AK Parti’ye kapatma davası açıldığında. AK Parti kapatılacak, Erdoğan siyasi yasaklı hale getirilecekti. O zaman kurulan ve Ergenekon sürecinde devam eden bir ilişki oldu.

    FETÖ’YLE MÜCADELENİN MİLADI

    Erdoğan FETÖ’yle mücadeleyi ne zaman başladı? 2011 seçimlerine giderken 100 FETÖ’cü milletvekili olmak için AK Parti’ye başvuruda bulunmuştu. Erdoğan, sadece 2 kişiyi aday gösterdi. 2013’te dershaneler tartışması başlayınca hedeflerinin en az 70 milletvekilini Meclis’e sokup, sonra istifa ettirerek hükümeti düşürmek olduğu anlaşıldı. Erdoğan, ‘Burada iki yapı var. Biri hizmet edenler, diğerleri ise karışık ilişkiler içinde olanlar’ diyen bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’na ’Gülen hangi tarafta’ diye sormuş ’Pisliğin tam içinde, ortasında ve başında’ diye cevabı yine kendisi vermişti.

    S400 MAKETİYLE BÖYLE DOLAŞTI (BURAK TÜRKER/BURSA-İHA) Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konvoyuna aracının üzerine koyduğu S 400 maketiyle katılan vatandaşı görenler gözlerine inanamadı.
    © İHA / BURAK TÜRKER
    S-400 füzesine benzettiği maketi aracına bağlayıp 15 Temmuz konvoyuna katıldı
    12 Eylül’de Kenan Paşa ile 28 Şubat’ta Atatürkçü generallerle anlaşan, hangi parti iktidar olduysa onun kanatlarında büyüyen, Ecevit’e dahi kendini MGK’da savundurmayı başaran FETÖ, Erdoğan’ı neden hedef aldı? Bir dönem daha sabretse Genelkurmay Başkanı ve kuvvet Komutanlıkları onlardan olabilirdi? Başbakan’ın ofisine dinleme cihazlarının konulması, bakanların telefonlarının dinlenmesi 2009 tarihinde başlıyor. Neden 2009? Çünkü 2009’de Erdoğan, İsrail’e ’One minute’ çekmişti. Yahudi lobisi Erdoğan’ın kalemini kırdı. İhaleyi de Pensilvanya’da besledikleri FETÖ’ye verdiler.

    Erdoğan’ı 7 Şubat’ta, 17-25 Aralık’ta yargı darbeyi ile devirmek istediler. Başarılı olamadılar. 15 Temmuz’da ise ortadan kaldırmak için ’altın vuruşu’ yaptılar. Ama başaramadılar.

    FETÖ’nün siyasi ayağını merak edenler 15 Temmuz’un siyasi ayağını da merak ediyorlar mı acaba? Sahi 15 Temmuz başarılı olsa darbenin başbakanı kim olacaktı?"

    Etiketler:
    CHP Genel Merkezi, hedef gösterme, Marmaris, FETÖ, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Abdulkadir Selvi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünyan en güvenli şehirleri listesinde suç oranı sadece yüzde 18,12 olan Eskişehir 10. sıraya yerleşti.
    Eskişehir dünyanın en güvenli şehirleri listesinde ilk 10’da
    Karikatür
    NATO Parlamenter Asamblesi için hazırlanan rapor: 'Türkiye'deki üs dahil dahil 6 yerde ABD'nin nükleer silahları var'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet