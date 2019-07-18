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13:54 18 Temmuz 2019
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    AB'den Türkiye'deki mültecilere 1.41 milyar euro

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Türkiye
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    Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'deki mültecilere destek olmak üzere 1.410 milyar euro tutarında özel tedbiri kabul etti.

    Avrupa Birliği Komisyonu, sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında Türkiye'deki mültecilere destek olmak üzere 1.410 milyar euro tutarında özel tedbiri kabul etti.

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    Yapılan açıklamada; Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın (FRIT) ikinci dilimi kapsamında hayata geçirilecek olan 'özel tedbir' mülteciler ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarına karşılık verilmesinde Türkiye'ye sağlanan AB desteğinin devamını sağlayacağı bildirildi.

    Tedbir ile FRIT kapsamındaki 6 milyar euro'nun toplam 5.6 milyar eurol'uk kısmının tahsis edildiği, kalan kısmının da yaz aylarında tahsis edileceği belirtildi. 

    Yeni destek paketi kapsamında sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında dört proje hayata geçirilecek. Söz konusu paket aynı zamanda insani yardımdan kalkınma desteği yaklaşımına geçişi yansıtacak. Tedbir, bakanlıklara sağlanacak doğrudan hibeler ile diğer ortaklarla yapılacak katkı anlaşmaları yoluyla uygulanacak.

    Bu kapsamda sözleşmelerin en geç 2020 sonunda imzalanması ve en geç 2020 ortasında tamamlanması gerekiyor. Paketin önemli bir özelliğinin de FRIT kapsamında finanse edilen faaliyetlerin FRIT sona erdikten sonra da sürdürülebildiğinin sağlanmasını amaçlaması dolayısıyla mültecilere yönelik içerme, kendi kendine yetebilme ve entegrasyon desteğinin sürdürülebilir olması ihtiyacını vurgulaması olduğu açıklandı. 

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    Paketin kabul edilmesi vesilesiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, şunları söyledi:

    "Bu finansman kararıyla AB, taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiğini göstermektedir. Mültecilere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerini, ve mülteci ve ev sahibi toplumların dirençliliği ve kendi kendine yetebilme kapasitelerinin sosyo-ekonomik destek vasıtasıyla arttırılmasını sağlamayı sürdüreceğiz. Bunların yanı sıra mülteci nüfusu yüksek illerde belediye altyapı hizmetlerine destek arttırılacaktır. Bugün bu tedbirin onaylanması, dünyada en fazla sayıdaki mülteciye ev sahipliği yapma çabalarında Türkiye'ye destek olma taahhüdümüzün ifadesidir."

    Etiketler:
    Mülteci, Türkiye, Avrupa Birliği Komisyonu, Christian Berger
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