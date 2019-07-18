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17:00 18 Temmuz 2019
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    Cihan Paçacı

    İYİ Partili Paçacı: Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini savunuyoruz ve elhamdülillah FETÖ'cü değiliz

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduklarını söyleyen İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "Hukukun üstünlüğüne ve çoğulcu demokrasiye inanmaktayız. Güçler ayrılığını, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini savunuyoruz ve elhamdülillah FETÖ'cü de değiliz" diye konuştu.

    Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan İYİ Partili Cihan Paçacı, Erbil'deki saldırıda hayatını kaybeden diplomata Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve millete sabır dileyerek, "Bir dönem diplomatlarımıza yapılan saldırıları hatırlatan bu terör eyleminde sorumlu ya da sorumluların bir an önce açığa çıkarılarak adaletin tecellisini bekliyoruz" dedi.

    © AA / Raşit Aydoğan
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    Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Paçacı, daha önce hiçbir ülkede denenmemiş ve 'ucube' olarak nitelendirdiği sistemin sürekli kriz ve kaos üreten bir noktaya geldiğini savundu.

    Bu sistemin hukuki, siyasi ve iktisadi yapıyı tahrip ettiğini iddia eden Paçacı, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu ucube sistem Türkiye'ye kaybettirmektedir. AK Parti içerisinde bile tartışılan bu sistemin tek bir savunucusu kalmıştır, o da bu sistemden nemalanan Cumhur İttifakı'nın küçük ortağıdır. Öyle ki parlamenter sistemi savunanların FETÖ ve PKK ile irtibatlı olduklarını söyleyecek kadar ileri gidilmiştir. Bu isnat ve ithamları demokrasiye inanmış hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Halkımızın yarısı referandumda bu ucube sisteme 'hayır' demiştir. Bu insanlar FETÖ'cü müdür, PKK ile iltisak halinde midir? İYİ Parti olarak biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. Hukukun üstünlüğüne ve çoğulcu demokrasiye inanmaktayız. Biz güçler ayrılığını savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini savunuyoruz ve elhamdülillah FETÖ'cü de değiliz."

    Paçacı, siyasi parti liderlerinin konuşma üslubuna ihtimam göstermek zorunda olduğunu ifade ederek, herkesin inandığı sistemi savunabileceğini ancak kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret etmenin hiç kimsenin hakkı ve haddi olmadığını söyledi.

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    Etiketler:
    AK Parti, PKK, Demokrasi, Cumhurbaşkanlığı, İYİ Parti, Cihan Paçacı
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