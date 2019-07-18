Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

Yasada, GSM şirketlerince yetkilendirilmiş bayilerden taksitle alınan cep telefonlarına ilişkin düzenleme de yer aldı.
Yeni düzenlemeye göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ( MCKS) kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlar, borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak. İşletmeciler finansman borcu ödenen cihazları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılmasını teminen MCKS'ye bildirecek.
AL-SAT-NAKİT YARAT DÖNEMİ KAPANACAK
Yeni yasa ile borcu bulunan ve taksitleri ödenmeyen cepler iletişime kapatılacak. Abone, cihazı borç ya da taksit döneminde başka birine satamayacak. Böylece, cep telefonu ile nakit yaratmanın yanı sıra dolandırma amaçlı girişimlerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.
YENİ ALIM SATIMDA GEÇERLİ OLACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yöntemle alınacak cep telefonları için uygulamanın söz konusu olacağını söyledi ve tüketicileri bu konuda uyardı.
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