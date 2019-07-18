YKS tercih kılavuzu yayınlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, "2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir" denildi.

YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5 birincinin çıktığı belirtildi.