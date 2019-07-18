Köpeği dereye atan işçiye 'Hayvanlara Bakma' görevi

Kalkandere ilçesinde sabah saatlerinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Belediye'de temizlik işçisi olarak çalışan Sefer Kayacı yavru köpeği süpürge ve kürek ile dere yatağına atmış ve kamuoyunda büyük tepki almıştı. Haberin yayılması üzerine kamuoyundan özür dileyen Sefer Kayacı mahkemece 773 lira para cezasına çarptırılmıştı.

'SOKAK KÖPEKLERİNİN BAKIMINI KENDİSİNE YÜKLEDİK'

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım önceki ay temizlik işçisinin köpek yavrusunu dereye atması sonucunda ilçe adına Türkiye genelinde kötü bir izlenim bıraktığını belirterek “Temizlik işçimize gerekli cezalandırmalar yapıldı. Belediye olarak bizde bir esnafımızın arka bahçesinde beslediği köpeğin bakımı ile tüm sokak köpeklerinin bakımını kendisine yükledik. Bundan sonra ilçemizde bulunan tüm sokak köpeklerinin bakımı Sefer Kayacı'ya ait. Tüm sorumluluk onun” dedi.