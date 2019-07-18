Gezi davasında karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

Silivri Cezaevi’nde 24-25 Haziran’da görülen ilk duruşmada Aksakoğlu’nun tahliye edilmesiyle Kavala davanın tek tutuklu sanığı haline gelmişti.

OY ÇOKLUĞUYLA



Bir sonraki duruşma 8-9 Ekim’de görülecek. Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmedilen karar oy çokluğuyla alındı.

Heyet ayrıca yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanma isteğinin devamına, davaya katılma hususunda diğer müştekilere yazılan talimatlara yeni duruşmada dönülmesine, sanıklardan İnanç Ekmekçi’nin celse arasında hazır olması durumunda dinlenmesine, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinin reddine, Murat Pabuç, Ercan Orhan Aydın, Hasan Gün’ün tanık olarak diğer duruşmada dinlenmesine karar verdi.

Karar için salonda yeniden toplanıldığında sadece basın mensupları ve gözlemciler salona alındı. İzleyiciler dışarıda bekletildi.

DURUŞMADA NELER OLDU?



Duruşmanın ikinci oturumunda 625 gündür tutuklu bulunan Kavala, yaklaşık sekiz ay tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen Yiğit Aksakoğlu, tutuksuz yargılanan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevresel Etki Değerlendirme Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Bianet yazarı Çiğdem Mater, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı, Yale Üniversitesi Brookings Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Ali Hakan Altınay, avukat Can Atalay, şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman ve sinemacı Mine Özerden’in avukatları savunma yaptı.

Diken'in haberine göre Savcı, savunmaların ardından avukat beyanlarına herhangi bir diyeceği olmadığını belirterek taleplerini şu ifadelerle aktardı: “Kıymetlendirilen delillerin çıkarılması talebinin reddi. Ekmekçi’nin istinabe yoluyla ifadesinin alınmasının talebinin reddi ve savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılması. Kavala’ya atılı suçun katalog suç olmasından ötürü ve tutuklama tedbirinin AİHM kararıyla ölçülü ve uyumlu olması nedeniyle tutukluluk halinin devamı”.

Sanıklardan gazeteci Can Dündar ve İnanç Ekmekçi ise yurt dışında bulunduğundan duruşmada yoktu.

Davanın diğer sanıklar şöyle: Mehmet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Tüylüoğlu, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi.